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جناح رأس الخيمة يستقطب زوار الكونغرس العالمي للإعلام

جناح رأس الخيمة يستقطب زوار الكونغرس العالمي للإعلام
15 نوفمبر 2023 01:02

رأس الخيمة (الاتحاد) 

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استقطب جناح إمارة رأس الخيمة، خلال فعاليات اليوم الأول من الكونغرس العالمي للإعلام زوار الحدث الإعلامي العالمي، الذين توافدوا للتعرف على تجربة الإمارة التنموية في مختلف القطاعات. وتماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، تستعرض إمارة رأس الخيمة أمام الزوار والخبراء الإعلاميين المشاركين في الحدث الإعلامي العالمي من داخل الدولة وحول العالم، المزايا والمقومات الجاذبة التي تتمتع بها الإمارة، والأسباب التي تجعل منها إحدى أفضل وجهات العيش والعمل والاستكشاف على مستوى المنطقة والعالم.
وتعرف زوار الحدث من خلال جناح رأس الخيمة المستوحى من ألوان الطبيعة الخلابة التي تتميز بها الإمارة، على المبادرات والخطط الاستراتيجية الإعلامية التي أطلقها المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة لتعزيز مكانة رأس الخيمة وحضورها الإعلامي على مستوى المنطقة والعالم، ولتسليط الضوء على إنجازاتها ومشاريعها التنموية المتواصلة والرامية إلى صناعة غدٍ مزدهر ومستدام للأجيال الحالية والقادمة.

رأس الخيمة
الكونغرس العالمي للإعلام
الإمارات
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