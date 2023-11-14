الأربعاء 15 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الهوية والجنسية» تطلق مركز «أثر» الإعلامي خلال الكونغرس العالمي للإعلام

«الهوية والجنسية» تطلق مركز «أثر» الإعلامي خلال الكونغرس العالمي للإعلام
15 نوفمبر 2023 01:02

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: الإمارات حريصة على بناء شراكات مع المجتمع المالي
سماء أبوظبي تُمطر «أشجار القرم»

أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ مركز «أثر» الإعلامي بالهيئة لإعداد وإنتاج المواد الإعلامية والتوعوية الخاصة بالهيئة، وتحقيق التواصل الفعال بين الهيئة ووسائل الإعلام والمتعاملين، بما يلبي تطلعاتهم ويحسن جودة حياة المجتمع، ويعكس الهوية الإعلامية لدولة الإمارات، والهوية المؤسسية للهيئة.
تم إطلاق المركز على هامش فعاليات الدورة الحالية من معرض ومؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام.
وأكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، أن إطلاق مركز أثر الإعلامي بالهيئة يهدف إلى تحقيق التواصل الفعال بين الأطراف الثلاثة للعملية الإعلامية، وهي الهيئة والمتعاملون ووسائل الإعلام، وإنتاج رسالة إعلامية مؤسسية حضارية وعصرية تتسم بالوضوح والشفافية لرفع مستوى الوعي لدى المتعاملين وأفراد المجتمع بمنظومة الخدمات التي تقدمها الهيئة، ومن ثم تعزيز تنافسية دولة الإمارات في هذا المجال.

الكونغرس العالمي للإعلام
الإمارات
الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
آخر الأخبار
آركابيتا تطرح محفظة استثمار عقاري بقيمة 100 مليون دولار في المملكة المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تطرح محفظة استثمار عقاري بقيمة 100 مليون دولار في المملكة المتحدة
13 نوفمبر 2023
محمد بن راشد خلال اللقاء بحضور حمدان بن محمد وفي الصورة هشام القاسم وكبار الحضور
علوم الدار
محمد بن راشد: الإمارات حريصة على بناء شراكات مع المجتمع المالي
اليوم 01:06
سماء أبوظبي تُمطر «أشجار القرم»
علوم الدار
سماء أبوظبي تُمطر «أشجار القرم»
اليوم 01:06
7 مُسرِّعات «إماراتية» لتحقيق الحياد المناخي
علوم الدار
7 مُسرِّعات «إماراتية» لتحقيق الحياد المناخي
اليوم 01:06
أصحاب مشاريع من أنحاء العالم لـ«الاتحاد»: «COP28» يحقق أحلامنا
علوم الدار
أصحاب مشاريع من أنحاء العالم لـ«الاتحاد»: «COP28» يحقق أحلامنا
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©