«الهوية والجنسية» تطلق مركز «أثر» الإعلامي خلال الكونغرس العالمي للإعلام

أبوظبي (وام)

أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ مركز «أثر» الإعلامي بالهيئة لإعداد وإنتاج المواد الإعلامية والتوعوية الخاصة بالهيئة، وتحقيق التواصل الفعال بين الهيئة ووسائل الإعلام والمتعاملين، بما يلبي تطلعاتهم ويحسن جودة حياة المجتمع، ويعكس الهوية الإعلامية لدولة الإمارات، والهوية المؤسسية للهيئة.

تم إطلاق المركز على هامش فعاليات الدورة الحالية من معرض ومؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام.

وأكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، أن إطلاق مركز أثر الإعلامي بالهيئة يهدف إلى تحقيق التواصل الفعال بين الأطراف الثلاثة للعملية الإعلامية، وهي الهيئة والمتعاملون ووسائل الإعلام، وإنتاج رسالة إعلامية مؤسسية حضارية وعصرية تتسم بالوضوح والشفافية لرفع مستوى الوعي لدى المتعاملين وأفراد المجتمع بمنظومة الخدمات التي تقدمها الهيئة، ومن ثم تعزيز تنافسية دولة الإمارات في هذا المجال.