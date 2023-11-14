محمد الملا: «الاستدامة» إرث غني في الإمارات

أبوظبي (وام)

أكد محمد الملا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للإعلام، أن قطاع الإعلام شريك استراتيجي لجميع المبادرات التي تطلقها الدولة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الاستدامة إرث غني في دولة الإمارات، وحظي هذا الملف بدعم ورعاية على مدار عقود.

وقال خلال مشاركته في جلسة رئيسية ضمن فعاليات اليوم الأول من الكونغرس العالمي للإعلام تحت عنوان «الإعلام الأخضر»: إن هذا المصطلح الجديد «الإعلام الأخضر» يعنى بالمعالجة الإعلامية للقضايا البيئية، وتثقيف وزرع ثقافة الاستدامة لدى أفراد المجتمع.

وأوضح أن دولة الإمارات لديها التزام راسخ بملف الاستدامة الذي يعد من ركائز أجندتها الوطنية وجاء اختيار الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف ثمرة هذه الجهود، إضافة إلى ثقة العالم في قدرة الدولة على إدارة ملف المناخ بكفاءة عالية.

وأوضح أن الإعلام جزء من استراتيجيتنا لصياغة المستقبل ومثل هذه الملفات تحتاج إلى سرد متميز من وسائل الإعلام لإبرازها بالشكل الأمثل.. وأكد أن الإعلام يمتلك اليوم أدوات لم تكن موجودة في السابق والقطاع الإعلامي بات قادراً على وضع المتلقي في قلب الحدث، إضافة إلى أنه مع زخم وسائل التواصل الاجتماعي أصبح الإعلام يصل بسهولة إلى عقل وقلب المتلقي.