«المسرعات المستقلة للتغير المناخي» تطلق منصة تفاعلية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي عن إطلاق منصة «كلايمت كول» (نداء المناخ) التفاعلية الجديدة لتوليد واقتراح ودعم الأفكار والحلول المناخية المبتكرة من مختلف أنحاء العالم.

وتتيح المنصة للراغبين بالمشاركة تقديم أفكارهم التي تشمل اقتراح مقاربات جديدة وحلول كلية أو جزئية لثلاثة تحديات مناخية عالمية هي: الأمن الغذائي وندرة المياه والطاقة المتجددة.

وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمُسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، في كلمة أمام الكونغرس العالمي للإعلام 2023 في أبوظبي أمس: «إن التغير المناخي هو تحدٍّ لا حدود له، لذلك فهو يتطلب حلولاً تتجاوز كل الحدود. وبالتالي فإن معظم جهودنا في المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي تنطلق من قناعتنا الراسخة بأنه يجب إشراك المجتمعات الأكثر عرضة للتأثر بالتغير المناخي في عملية صنع القرار العالمي، ولا سيّما شباب ومواطني الجنوب العالمي». وأضافت: «ستكون منصة «كلايمت كول» منبراً لهذه المجتمعات ومتاحة للجميع، فهي منصة شاملة لمشاركة الأفكار الواعدة والتعاون لإيجاد حلول ممكنة، وبالنهاية الحصول على دعم ملموس لوضع وتنفيذ أفكار يمكنها المساهمة في تحقيق تقدم إيجابي حقيقي لكوكبنا. ومن المهم أن نقوم بتمكين الجميع من المشاركة في مسيرة التغير المناخي».

وكان قد شارك في المرحلة التجريبية لمنصة «كلايمت كول» أكثر من 200 شاب وطالب جامعي في سلسلة من فعاليات «هاكاثون»، نتج عنها طرح أكثر من 70 فكرة عبر ثلاثة تحديات.

وبمجرد تقديم الفكرة، يمكن للمشاركين الآخرين التعاون في تقييمها، عبر الإضافة عليها وإبداء رأيهم حولها والتصويت لصالح أفضل الأفكار، اعتماداً على جدواها وتأثيرها وإمكاناتها.

وستحصل مجموعة مختارة من الأفكار الأعلى تصويتاً كل عام على دعم ملموس من «كلايمت كول» والمسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، تشمل تمويلاً يصل إلى 25.000 درهم إماراتي، وفرصة للتواصل مع الداعمين والمرشدين والمنظمات البارزة المعني بالتغير المناخي، والوصول إلى منصات التأثير العالمية مثل مؤسسة «ذا كلايمت ترايب» الاجتماعية التي تهدف إلى تحفيز العمل المناخي، عبر سرد القصص والتفاعل المجتمعي والتابعة للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، حيث يمكنهم مشاركة أفكارهم على نطاق أوسع.

جرى استخدام الذكاء الاصطناعي في المنصة لدعم توليد المحتوى، مما يجعلها في متناول المستخدمين العالميين بصرف النظر عن مستواهم باللغة الإنجليزية.