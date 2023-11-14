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علوم الدار

الصايغ يلتقي وزيري هيئة الدولة للصناعات الحربية في بيلاروسيا والتجارة الخارجية بالبوسنة والهرسك

الصايغ خلال لقاء وزير هيئة الدولة للصناعات الحربية (وام)
15 نوفمبر 2023 01:03

أبوظبي (وام)

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التقى معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، معالي ديمتري بانتوس، وزير هيئة الدولة للصناعات الحربية في جمهورية بيلاروسيا، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية بأبوظبي.
وناقش الجانبان، خلال اللقاء، نتائج اللجنة المشتركة الإماراتية البيلاروسية السادسة والتي عقدت بأبوظبي في 22 يونيو 2023. كما بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما التقى معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، معالي استاشا كوشارا وزير التجارة الخارجية في جمهورية البوسنة والهرسك، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية بأبوظبي. وناقش الجانبان، خلال الاجتماع، سبل تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية البوسنة والهرسك في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يحقق مصالح البلدين الصديقين، ولا سيما في قطاعات الاقتصاد، والتجارة، والطاقة المتجددة، والزراعة، والسياحة.
كما استعرض الجانبان سبل التعاون في مجال العمل المناخي ولا سيما خلال استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، وآخر مستجدات اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار.

أحمد الصايغ
بيلاروسيا
الإمارات
البوسنة والهرسك
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