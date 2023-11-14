تعاون بين «برجيل القابضة» ومستشفى سانت كريستوفر

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت برجيل القابضة، ومستشفى سانت كريستوفر في لندن، المعروف كأول دار رعاية حديثة وأحد الرواد العالميين في مجال الرعاية التلطيفية، مذكرة تفاهم لإنشاء دار رعاية شاملة في الدولة في مدينة برجيل الطبية الرائدة التابعة لشركة برجيل القابضة، بحضور الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث.

ويمثل توقيع مذكرة التفاهم نقطة محورية في مشهد الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لإنشاء مجتمع متكامل للرعاية التلطيفية في المنطقة، وتهدف هذه المبادرة إلى تغيير الطريقة التي يتم بها تقديم رعاية نهاية الحياة، وتوفير الدعم الشامل والراحة للمرضى وأسرهم.

وقّع مذكرة التفاهم عمران الخوري، عضو مجلس الإدارة، رئيس تطوير الأعمال في برجيل القابضة، والدكتورة هيذر ريتشاردسون، مديرة التعليم والأبحاث وسياسة نهاية الحياة في مستشفى سانت كريستوفر، بحضور الإدارة العليا من كلتا المؤسستين.

وقال الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان: «أود أن أعرب عن امتناني لكلتا المؤسستين لالتزامهما بتعزيز التعاون وتدشين الرعاية التلطيفية في الإمارة، وهو شهادة على الرؤية المشتركة والتفاني والعمل الجاد التي أوصلتنا إلى هذا الإنجاز الهام».

وأضاف: «دعونا لا ننظر إلى توقيع مذكرة التفاهم كإجراء شكلي فحسب، بل كالتزام بمستقبل مشترك، والتي تتماشى مع أهداف دولة الإمارات في تحقيق الريادة في الرعاية الصحية، بما يخدم المرضى وتقديم أفضل رعاية صحية ممكنة تزيد من رفاهيتهم، وتضمن لهم الحصول على العناية اللازمة التي يحتاجون إليها». وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تمثل فرصة لإحداث تغيير إيجابي ودائم في مجال الرعاية الصحية، وستساهم أيضاً في خدمة المجتمع. وستركز هذه الدار على تقديم خدمات الرعاية التلطيفية التي تلبي الاحتياجات الجسدية والعاطفية والنفسية للمرضى الذين يعانون من أمراض تحد من حياتهم، وسيقدم المركز خدمات إدارة الألم والدعم النفسي والاستشارة، إلى جانب مجموعة من العلاجات التكميلية، لضمان حصول المرضى على رعاية شاملة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم الفردية.

وتهدف هذه الدار إلى التعامل مع المجتمع لرفع مستوى الوعي بالقضايا التي يواجهها المرضى وأسرهم، والتعامل مع الأمراض التي تحد من الحياة. وقال جون سونيل، الرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة: «يسعدنا أن نتعاون مع مستشفى سانت كريستوفر، وهي مؤسسة معترف بها عالمياً في مجال الرعاية التلطيفية، ويؤكد هذا التعاون التزامنا بتعزيز خدمات الرعاية التلطيفية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفير أعلى مستويات الجودة من خدمات الرعاية الصحية لمجتمعنا».

وقالت الدكتورة هيذر ريتشاردسون: «نحن فخورون بالشراكة مع برجيل القابضة، وسيكون لهذا التعاون تأثير دائم على الأفراد وأسرهم الذين يواجهون أمراضاً تحد من حياتهم في الدولة، وسيسلط الضوء أيضاً على أهمية الرعاية الرحيمة والأثر الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه على نوعية حياة المرضى ورفاهية أحبائهم».