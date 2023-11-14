«تنفيذي الشارقة» يعتمد نظام إدارة أصول الطرق

الشارقة (وام)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

ناقش الاجتماع مجموعة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمتعلقة بخطط تطوير الخدمات، والعمل بين الجهات الحكومية، وتنفيذ مختلف المشروعات والمبادرات التنموية والوطنية التي تحقق الأهداف الاستراتيجية.

واعتمد المجلس مقترح نظام إدارة أصول الطرق في الإمارة، الذي يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات رقمية متكاملة لأصول شبكة الطرق وتسهيل إعداد الخطط الاستراتيجية الخاصة بالطرق، بالإضافة إلى إدارة الأصول وجدولة عملية الصيانة ورفع كفاءة الطرق بمدن ومناطق الإمارة، حيث يقوم النظام باستخدام التقنيات والبرمجيات الحديثة في جمع وتخزين ومعالجة وتحليل وتقييم بيانات شبكة الطرق في الإمارة.

واعتمد المجلس توقيع مذكرة تفاهم بين القيادة العامة لشرطة الشارقة وقيادة الحرس الوطني، تنص على التعاون المشترك في تبادل المعرفة والخبرات في المجالات القانونية والإصدارات التشريعية والدورات التخصصية، بالإضافة إلى تفعيل إجراءات العمليات واستمرارية الأعمال، واستخدام تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي، وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز الشراكة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والأمنية، والمحافظة على المكتسبات الأمنية والاقتصادية والمالية والثقافية للدولة، إضافة إلى استمرار الأعمال لتحقيق الأمن الداخلي.