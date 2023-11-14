إعادة تشكيل مجلس «غرفة أم القيوين» وتعيين مدير عام للشبكة الإذاعية

أم القيوين (وام)

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أم القيوين.

ونص المرسوم رقم «10» لسنة 2023 على أنه بعد الاطلاع على القانون رقم «1» لسنة 2007 بشأن إنشاء غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، يعاد تشكيل مجلس إدارة الغرفة ليضم كلاً من: خلفان أحمد مسفر رئيساً، ويوسف خلفان طحنون وعائشة راشد سلطان ليتيم وعبدالله حميد بن حامد وعمار راشد سيف بن بدر العليلي وأحمد عبيد إبراهيم وعبدالله سيف الحساوي وناصر عبدالله رمضان آل علي وسهيلة مبارك الوالي، أعضاء.

كما أصدر سموه مرسوماً أميرياً بشأن تعيين مدير عام شبكة أم القيوين الإذاعية. ونص المرسوم رقم «11» لسنة 2023 على تعيين خالد عمر راشد الخرجي مديراً عاماً لشبكة أم القيوين الإذاعية.

ونص المرسومان على أن يعمل بهما من تاريخ التوقيع عليهما وينشرا بالجريدة الرسمية.