الذكاء الاصطناعي و«الميتافيرس».. حضوري قوي في «منصة الابتكار» بـ«كونغرس الإعلام»

هالة الخياط (أبوظبي)

شهدت منصة الابتكار التي تضمنتها أعمال الكونغرس العالمي للإعلامي في نسخته الثانية مشاركة 24 شركة عالمية وعربية متخصصة في إنتاج المحتوى الإعلامي، بالاعتماد على «الميتافيرس»، وتوفير شخصيات «الأفاتار» و«التشات جي بي تي»، بما يتناسب مع احتياجات العاملين في القطاع الإعلامي.

وأوضح أسامة المالكي من شركة أوجمينيشن، أن الشركة هي روسية مسجلة في أبوظبي وتقدم خدمات الإنتاج الرقمية من «الأفاتار» وخدمات «تشات جي بي تي»، وغيرها من الخدمات التي يتم صياغتها بشكل حصري للجهة التي تطلبها، وحسب المواصفات التي تطلب توفرها في شخصية «الأفاتار».

وقال: إن الكونغرس العالمي للإعلام يتيح لهم التعريف بالمنتجات التي لديهم، وتحقيق الانتشار على مستوى الدول العربية، لا سيما أن الفعالية تجمع العديد من المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة. وأوضح المالكي أن الطلب «عالٍ» الآن على «الأفاتار» من قبل المنصات والجهات الحكومية، والذي يكون بمثابة الموظف الذي يقدم كافة المعلومات العامة عن الخدمات التي تقدمها الجهة الحكومية.

ويعتقد المالكي أن الأعوام المقبلة ستشهد اهتمام أكبر في «الميتافيرس»، والتي تتواجد حالياً في عالم الترفيه والألعاب، والعقارات، والتسوق.

وشاركت من إيطاليا، شركة BLT للإنتاج التلفزيوني المتخصص في إنتاج المحتوى الرياضي، وفق ما ذكرت، سيلادا براتو، أحد مهندسي الشركة.

وأشارت إلى أهمية الكونجرس تتمثل في توفيره الفرصة للشركات للتعريف بمنتجاتها الإعلامية، سيما وأن العديد من المؤسسات العالمية المحلية والعالمية مشاركة في الفعالية.

وتفكر الشركة جدياً في افتتاح مقر لها في دولة الإمارات لأهميتها في المنطقة، حيث يتواجد فيها العديد من الشركات المتخصصة في الإعلام وصانعي المحتوى الرقمي.

وأوضح شاجي شانموجان المدير التنفيذي في شركة I Brand connect أن الكونجرس يعتبر منصة فاعلة للتعريف بمنتجات الشركة من معدات التصوير الفوتوغرافي والفيديو، الجاهزة أو المصممة حسب الطلب، والتعريف بالخدمات التي تقدمها لأصحاب المشاريع الجديدة.