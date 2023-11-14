محمد الشحي: الكونغرس العالمي للإعلام فرصة لإطلاع العالم على تجربتنا الإعلامية

أبوظبي (وام)

أشاد محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام بالكونغرس العالمي للإعلام المحفل السنوي المهم الذي يعقد تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ودوره في تبادل الأفكار والخبرات بين نخبة من المسؤولين من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف مسارات التعاون مع الدول والشركات والعقول المبدعة في صناعة مستقبل الإعلام، ودراسة آفاق نموه وتطوره.

وقال الشحي، في تصريح له على هامش مشاركته في النسخة الثانية من الكونغرس: «يمثل الكونغرس العالمي للإعلام منصة محورية لمواكبة المتغيرات والمستجدات المتسارعة في قطاع الإعلام مع التطور التقني الذي يشهده هذا القطاع الذي دخل عصراً جديداً بفضل الاتجاهات الجديدة والتقنيات المبتكرة التي أسهمت في تغيير الإعلام بمفهومه التقليدي، بما يستدعي فتح حوار عالمي لاستكشاف الإمكانات الواسعة لتكنولوجيا الإعلام الجديدة والناشئة، وكيفية استثمارها في تعزيز البيئة الإعلامية المحلية».

وأضاف أن «الكونغرس العالمي للإعلام» فرصة مثالية لإطلاع العالم على تجربتنا الإعلامية وخبراتنا في ازدهار قطاع الإعلام، وإبراز أهم ما حققناه من إنجازات على مدار العقود الماضية.

وأشار إلى أن الكونغرس العالمي للإعلام يتزامن مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28، ويناقش في ضوء ذلك الدور المؤثر للإعلام في تعزيز الاستدامة ومعالجة التغير المناخي، ومساهمة المحتوى الإيجابي في تنمية الوعي بقضايا البيئة، وتعميق شعور المجتمع بواجباته ومسؤولياته تجاه البيئة.