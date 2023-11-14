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بلدية العين تنهي استعداداتها للاحتفال بعيد الاتحاد 52

بلدية العين تنهي استعداداتها للاحتفال بعيد الاتحاد 52
15 نوفمبر 2023 01:01

أنهت بلدية مدينة العين استعداداتها للاحتفال بعيد الاتحاد الـ 52 على مدى يومي 1 و2 ديسمبر في موقعين هما مبزرة الخضراء وجبل حفيت إلى جانب المبنى الرئيسي للبلدية وذلك في إطار مشاركة الوطن أفراحه في هذه المناسبة الغالية. وتنظم البلدية احتفالات هذا العام بطابع التطور والحداثة والابتكار لتقدم عناصر جمالية واحتفالية للجمهور، حيث سيتم توظيف عناصر الإضاءة المبهرة والطائرات المسيرة والألعاب النارية في صور جمالية تمتد طوال أيام الاحتفال.

وقال سلطان سيف الشامسي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي ببلدية مدينة العين إنه تم اختيار مبزرة الخضراء وجبل حفيت نظراً لما يتمتعان به من مساحات واسعة توفر الراحة لمرتاديهما، بجانب أهميتهما كمعلمين طبيعيين هامين للاحتفال بمناسبة عزيزة على قلب كل مواطن ومقيم على أرض الإمارات.

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ولفت الشامسي إلى أن مبزرة الخضراء وجبل حفيت سيشهدان عروض الطائرات المسيرة، بأعداد كبيرة وتقنيات حديثة إلى جانب الألعاب النارية والتي أضيف لها هذا العام عرض الأشكال الجمالية، على أن يبدأ الاحتفال في الموقعين يومياً في الساعة 8 مساءً.

وأوضح أن المبنى الرئيسي للبلدية سيحتفل بعرض ضوئي مبهر، حيث تم استخدام التقنيات البصرية والصوتية لتقديم قصص متنوعة من مدينة العين ودولة الإمارات بالإضافة إلى لوحات مميزة عن عيد الاتحاد 52، ويستمر العرض من الساعة 7 مساءً وحتى منتصف الليل.

المصدر: وام
بلدية العين
عيد الاتحاد
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