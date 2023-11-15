"الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً تتخلله بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة، وتميل درجات الحرارة للانخفاض، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 55 كم/س.. الموج في الخليج العربي متوسط يضطرب أحياناً مع السحب.. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:52 المد الثاني عند الساعة 04:02 والجزر الأول عند الساعة 21:18 والجزرالثاني عند الساعة 07:58.

وفي بحر عمان الموج خفيف إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:28 والجزر الأول عند الساعة 17:12 والجزر الثاني عند الساعة 06:13.