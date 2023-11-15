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علوم الدار

زايد بن حمدان بن زايد يتفقد فعاليات الدورة الثانية للكونغرس العالمي للإعلام

زايد بن حمدان بن زايد يتفقد فعاليات الدورة الثانية للكونغرس العالمي للإعلام
15 نوفمبر 2023 18:53

تفقد سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس المكتب الوطني للإعلام، فعاليات الدورة الثانية للكونغرس العالمي للإعلام 2023 المقامة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. والتقى سموه بعدد من قادة قطاع الإعلام ومسؤولي المؤسسات الإعلامية حول العالم المشاركين في هذا الحدث الدولي وتبادل معهم الأحاديث حول المتغيرات والتطورات التي دخلت على القطاع الإعلامي، وأهمية الاستفادة منها، بما يحقق وصول الرسالة الإعلامية الهادفة إلى الجمهور. واطلع سموه من المشاركين والعارضين على أحدث ما توصلت إليه التقنيات العالمية المتخصصة في القطاع الإعلامي. كما اطلع سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان على على مبادرات وبرامج الجهات المشاركة في الكونغرس وأجنداتها. وأشاد سموه بما شهده من تقنيات إعلامية جديدة وورش ومنصات تناقش التغيرات الكبرى التي طرأت على صناعة الإعلام سواء في المحتوى أو في الشكل، منوهاً بأهمية أن يواكب الإعلام القضايا الإنسانية الكبرى، وفي مقدمتها التغير المناخي والذكاء الاصطناعي.

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المصدر: وام
الكونغرس العالمي للإعلام
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