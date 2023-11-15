أحمد بن محمد يفتتح معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أنه برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دبي التقدم بخطى ثابتة نحو هدف استراتيجي مهم، وهو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 من خلال مشاريع ومبادرات رائدة، أبرزها «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل، بما يرسخ أسس الاستدامة ويحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، الذي انطلقت فعالياته اليوم (الأربعاء) في دبي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وتنظّمه هيئة كهرباء ومياه دبي تحت شعار «في طليعة الاستدامة».

ونوّه سمو الشيخ أحمد بن محمد بالتطور السريع الذي تحققه دبي في تبنّي الاستراتيجيات والحلول المستدامة، كذلك بنجاح المعرض ضمن دوراته المتعاقبة وعلى مدار 25 عاماً، مثنياً على جهود القائمين عليه، وقال: «أكد معرض (ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية) مكانته كأحد أهم المعارض المتخصصة على مستوى العالم والأكبر من نوعه في المنطقة، في وقت أصبحت فيه دبي نموذجاً مُلهماً ومركزاً محورياً على خارطة الاستدامة العالمية، ونتطلع أن يواصل الحدث إسهامه الملموس في إبراز جهود دبي ودورها الريادي كعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر تدعم العمل المناخي وتسهم في توفير فرص جديدة للنموّ الاقتصادي المستدام من خلال تحفيز الابتكار وتعزيز التعاون وبناء الشراكات الفاعلة».

وتزامناً مع عام الاستدامة في دولة الإمارات، ومع الاستعدادات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28، يحتضن «ويتيكس» آخر التطورات وأحدث التقنيات والحلول المبتكرة في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة والبيئة والمياه، وغيرها من قطاعات تدعم الاستدامة، وذلك تأكيداً لمكانته المتميزة على المستوى العالمي، فضلاً عن دوره كمنصة فعالة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات واستكشاف الفرص الاستثمارية الرائدة التي توفرها دبي في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة.

وقام سمو النائب الثاني لحاكم دبي بجولة في المعرض، رافقه خلالها معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي مطر حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس ومؤسس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، وهلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي.

واستمع سموه، خلال الجولة، إلى شرح حول ما يضمه الحدث في يوبيله الفضي من أحدث التقنيات والابتكارات والمنتجات الجديدة في مجال الطاقة وتحلية المياه، والتقنيات الخضراء، وحلول الطاقة النظيفة والمتجددة، والاستدامة البيئية، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتحوّل الرقمي والذكاء الاصطناعي ومجالات البحوث والتطوير وغيرها.

وتوقّف سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم عند جناح هيئة كهرباء ومياه دبي حيث اطلّع على أهم مشاريع «الهيئة» في مجال الاستدامة، وأبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، والذي ستصل قدرته الإجمالية 5000 ميجاوات بحلول 2030 وباستثمارات 50 مليار درهم.

كما تفقّد سموه، خلال الجولة، عدداً من منصات الجهات العالمية والمحلية المشاركة في المعرض، منها «سيمنس للطاقة»، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، ومؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وشركة «داماك»، إضافة إلى عدد من أجنحة الدول المشاركة في المعرض.

كذلك، استمع سموه إلى شرح حول مختلف الأنشطة التي يتضمنها الحدث الذي سيشهد أيضاً عقد 163 ندوة وجلسة نقاشية متخصصة بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين العالميين، توازياً مع عرض أحدث التقنيات والابتكارات في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة والطاقة المتجددة والنظيفة من مختلف أنحاء العالم.

حدث مرتقب

في هذه المناسبة، قال معالي سعيد محمد الطاير: «بتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أصبح معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية منصة مهمة تجمع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مختلف مجالات الاستدامة، وحدثاً سنوياً يترقبه المستثمرون والمتخصصون وصُنّاع القرار، وتنتظره المؤسسات والشركات العاملة في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة من المنطقة والعالم لطرح أحدث تقنياتها ومنتجاتها الخضراء والترويج لحلولها المبتكرة في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة، والمياه، والبيئة، والاستدامة وغيرها، والوقوف على الفرص الاستثمارية النوعية في هذه المجالات الحيوية».

وأضاف الطاير: «على مدى 25 عاماً، نجح (ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية) في توفير منصة رائدة للمستثمرين لبناء شراكات استراتيجية واستكشاف فرص الأعمال من خلال الاجتماع مع ممثلي كبريات الشركات، وصناع القرار من مختلف دول العالم ضمن منصة واحدة لدعم التوجهات العالمية نحو الاستدامة وتوطيد جسور التعاون المثمر بين جميع المعنيين. وتعكس المشاركة الواسعة لكبرى الشركات المحلية والعالمية في المعرض خلال عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أهميته كمنصة رائدة تعزز التعاون العالمي، وتسهم في استشراف آفاق جديدة تدعم بناء مستقبل أكثر استدامة وإشراقاً للأجيال الحالية والمستقبلية».

ويمتد «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» في دورة اليوبيل الفضي هذا العام، على مساحة 78 ألف متر مربع بمشاركة نحو 2600 شركة من 62 دولة، ورعاية 76 شركة ومؤسسة محلية وعالمية. ويستمر المعرض، الذي يضم 24 جناحاً دولياً من 16 دولة حول العالم. حتى يوم الجمعة، 17 نوفمبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، في قاعات الشيخ سعيد 1، 2، 3 وقاعة الشيخ مكتوم وقاعات أرينا 1 و2، والقاعات من 1 إلى 8.