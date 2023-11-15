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علوم الدار

جامعة خليفة.. الثانية عربياً والأولى محلياً في تصنيف "التايمز"

جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا
15 نوفمبر 2023 20:31

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عن تقدمها في تصنيفات مؤسسة التايمز للتعليم العالي للجامعات العربية للعام 2023.

وحلت الجامعة في المرتبة الثانية عربياً متقدمة من المرتبة الخامسة في العام الماضي مع استمرارها في ريادة جامعات الدولة كأفضل جامعة في الدولة للسنة الثالثة على التوالي.

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وضمت قائمة مؤسسة التايمز للتعليم العالي لتصنيف الجامعات العربية 2023 ما مجموعه 313 جامعة من 18 دولة عربية.

يُذكر أن مؤسسة التايمز للتعليم العالي اعتمدت في تصنيفها للجامعات العربية على 16 مؤشراً معيارياً دقيقاً للأداء تم تقسيمها على خمس فئات تشمل التعليم (البيئة التعليمية) والبحث (حجم البحوث والدخل والسمعة) والاقتباسات (أثر البحوث) والجانب الدولي (الهيئة الإدارية والطلبة والبحوث) والمجتمع (تأثير نقل المعرفة).

المصدر: وام
جامعة خليفة
جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا
الجامعات العربية
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