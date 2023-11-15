انزلاق أرضي يوقف عمليات الإنقاذ في "النفق المنهار" بالهند

ذكرت قناة تلفزيونية هندية، اليوم الأربعاء، أن انزلاقاً أرضياً جديداً عرقل عمليات إنقاذ نحو 40 شخصاً محاصرين بعد ثلاثة أيام من انهيار جزئي لهيكل نفق شمالي الهند. وذكرت قناة "إن دي تي في" أن السلطات المعنية تقوم بنقل معدات جديدة جواً من العاصمة نيودلهي إلى موقع الكارثة في ولاية أوتاراخاند الجبلية لإنقاذ الأشخاص المحاصرين.



وتحاول خدمات الإغاثة إدخال أنابيب بمحيط 80 و90 سنتيمتراً عبر الحطام، كي يتمكن العمال من الخروج من خلالها.

وذكر التقرير أن المحاصرين ما زالوا في حالة جيدة بالداخل. ويتم إمدادهم بالغذاء والماء والأكسجين والدواء.