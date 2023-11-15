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زايد بن حمدان بن زايد يزور «معرض دبي للطيران»

زايد بن حمدان بن زايد يزور «معرض دبي للطيران»
15 نوفمبر 2023 21:33

زار سموّ الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس المكتب الوطني للإعلام، فعاليات الدورة الـ 18 من «معرض دبي للطيران» 2023، الذي يقام في «مطار آل مكتوم الدولي» لعرض أحدث التطوُّرات الفنية والتكنولوجية في قطاع الطيران والأنظمة الدفاعية ومجال الطيران المدني. وشملت جولة سموّه في المعرض عدداً من أجنحة الجهات المشارِكة، من ضمنها جناح وزارة الدفاع، والقيادة العامة شرطة أبوظبي، وشرطة دبي، ومجموعة «إيدج» للتكنولوجيا المتقدِّمة، إضافةً إلى جناح شركة «كاليدوس» الإماراتية المتخصِّصة في الأنظمة البرية والجوية، وشركة «سندان» (أول مركز تميُّز إماراتي للطباعة ثلاثية الأبعاد) التابعة لمجلس التوازن، حيث اطَّلع سموّه على أحدث الابتكارات التي تطوِّرها الشركات الوطنية لتعزيز منظومة الصناعة الجوية محلياً وإقليمياً. وأكَّد سموّه، خلال الزيارة، الأهمية التي يكتسبها معرض دبي للطيران، الذي رسَّخ مكانته على خريطة الصناعة الجوية العالمية بعرض أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول في مجال الطيران والفضاء والدفاع، إضافةً إلى ما يوفِّره من فرص لتعزيز التعاون المشترك بين الشركات والمؤسَّسات الوطنية وكبرى الشركات العالمية. ويستقطب «معرض دبي للطيران»، في نسخته لهذا العام، أبرز الخبراء وصُنّاع القرار في قطاع الطيران، لتبادل الرؤى والأفكار حول دعم الحلول المستدامة والمبتكرة في الصناعة الجوية، ويعرض أحدث الابتكارات التكنولوجية بمشاركة أكثر من 1400 شركة محلية ودولية من 148 بلداً، إضافةً إلى تنظيم عروض جوية، وعرض أكثر من 180 طائرة تجارية وعسكرية وطائرات خاصة.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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