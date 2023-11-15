الخميس 16 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

راشد بن حميد يزور معرض دبي للطيران

راشد بن حميد يزور معرض دبي للطيران
15 نوفمبر 2023 22:31

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن معرض دبي للطيران رسخ وعلى مدار دوراته الماضية مكانة دولة الإمارات الداعمة للتقدم الإنساني وخدمة البشرية، حيث تلتقي الشركات الرائدة في مستقبل الطيران على أرض الدولة في الحدث الأهم في عالم الطيران.
جاء ذلك خلال زيارته للمعرض بدورته الثامنة عشرة والذي انطلق ليجمع أبرز الشركات العالمية المتخصصة في قطاع الطيران والفضاء.
وقال «نجح المعرض ومنذ انطلاقته في التأكيد على مكانة دولتنا الرائدة التي استطاعت إنشاء ملتقى عالمي لأهم قيادات القطاع لرسم ملامح مستقبل الطيران وتنمية الابتكارات في القطاع الحيوي، واستقطاب الأفكار لصنع مستقبل أفضل لأحد أهم القطاعات الحيوية في العالم».
وتجول الشيخ راشد بن حميد النعيمي في المعرض، مطلعاً على إنجازات الشركات الوطنية والعالمية المشاركة وما تقدمه من حلول وابتكارات، مشيداً بالمشاريع والأفكار النوعية الساعية لتحقيق الأفضل وخدمة الإنسان.
وأعرب رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، في ختام الزيارة، عن فخره بما شاهده في المعرض، مؤكداً أن دول العالم تعمل جنباً إلى جنب لمشاركة أهم الإنجازات والمشاريع والحلول الابتكارية، والمضي قدماً نحو الغد الأجمل للجميع.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: الإمارات شريك مؤثر في صناعة الطيران بالعالم
خالد بن محمد بن زايد: الإمارات حريصة على تبني الحلول المبتكرة في قطاع الطيران
المصدر: وام
معرض دبي للطيران
راشد بن حميد
آخر الأخبار
"قضاء أبوظبي"
علوم الدار
"قضاء أبوظبي" تنجز أول معاملة كاتب عدل باللغة الإنجليزية وتصديقها رقمياً
اليوم 12:33
سلتيكس ينقض على «صدارة الشرق»
الرياضة
سلتيكس ينقض على «صدارة الشرق»
اليوم 12:24
تقنيات الرعاية الصحية تلتقي بالحلول المناخية لتعزيز عافية العالم
علوم الدار
تقنيات الرعاية الصحية تلتقي بالحلول المناخية لتعزيز عافية العالم
اليوم 12:23
سكالوني يكشف الحالة الطبية لميسي
الرياضة
سكالوني يكشف الحالة الطبية لميسي
اليوم 12:09
حملة "لا للكتابة على الجدران" في مدن الظفرة
علوم الدار
حملة "لا للكتابة على الجدران" في مدن الظفرة
اليوم 12:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©