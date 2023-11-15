راشد بن حميد يزور معرض دبي للطيران

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن معرض دبي للطيران رسخ وعلى مدار دوراته الماضية مكانة دولة الإمارات الداعمة للتقدم الإنساني وخدمة البشرية، حيث تلتقي الشركات الرائدة في مستقبل الطيران على أرض الدولة في الحدث الأهم في عالم الطيران.

جاء ذلك خلال زيارته للمعرض بدورته الثامنة عشرة والذي انطلق ليجمع أبرز الشركات العالمية المتخصصة في قطاع الطيران والفضاء.

وقال «نجح المعرض ومنذ انطلاقته في التأكيد على مكانة دولتنا الرائدة التي استطاعت إنشاء ملتقى عالمي لأهم قيادات القطاع لرسم ملامح مستقبل الطيران وتنمية الابتكارات في القطاع الحيوي، واستقطاب الأفكار لصنع مستقبل أفضل لأحد أهم القطاعات الحيوية في العالم».

وتجول الشيخ راشد بن حميد النعيمي في المعرض، مطلعاً على إنجازات الشركات الوطنية والعالمية المشاركة وما تقدمه من حلول وابتكارات، مشيداً بالمشاريع والأفكار النوعية الساعية لتحقيق الأفضل وخدمة الإنسان.

وأعرب رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، في ختام الزيارة، عن فخره بما شاهده في المعرض، مؤكداً أن دول العالم تعمل جنباً إلى جنب لمشاركة أهم الإنجازات والمشاريع والحلول الابتكارية، والمضي قدماً نحو الغد الأجمل للجميع.