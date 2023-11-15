«الإمارات للتطوير التربوي» تدشن برنامج «إثراء» للتطوير المهني

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت كلية الإمارات للتطوير التربوي عن إطلاق برنامج «إثراء» للتطوير المهني لمعلمي اللغة العربية والتربية الإسلامية، بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي التي ساهمت بدورها في إثراء محتوى البرنامج، بهدف تعزيز كفاءات المعلمين التخصصية والتربوية في اللغة العربية والتربية الإسلامية.

يأتي البرنامج لتلبية احتياجات التطوير المهني لمعلمي اللغة العربية والتربية الإسلاميّة من خلال مجموعة من الورش التدريبية التي تتضمن أنشطة تركز على الكفاءات التخصصية في المادتين وتعزيز الأساليب التربوية لتدريسهما.

ويهدف برنامج «إثراء» إلى تنمية معارف ومهارات معلمي اللغة العربية والتربية الإسلاميّة في الأساليب التربويّة، بما يشمل تعزيز المعرفة وتطوير الممارسات المهنية للمساهمة في تطوير أداء معلمي اللغة العربية والتربية الإسلامية، بما يضمن اجتيازهم لاختبار الرخصة المهنية، وتعزيز مهاراتهم في استخدام التكنولوجيا التعليمية والوسائط المتعددة لتعزيز عملية التعلم وتوفير بيئة تعليمية مبتكرة وتفاعلية، وتطوير قدراتهم في تقييم تحصيل الطلاب وتقديم تغذية راجعة فعّالة وتوجيهات بناءة لتعزيز تحسين الأداء الأكاديمي والتطور المستمر للطلبة، بالإضافة إلى تطوير الكفاءات التخصصية لمعلمي اللغة العربية.

وبهذه المناسبة قالت الدكتورة مي الطائي، مديرة كلية الإمارات للتطوير التربوي: «نسعى لتطوير مهارات معلمي اللغة العربية والتربية الإسلامية في دولة الإمارات، بناءً على خطط واستراتيجيات واقعية وطموحة وبناءة إلى جانب شركائنا الاستراتيجيين، ونتطلع إلى تقديم تجربة تربوية ملهمة في تخصصات اللغة العربية والثقافة الإسلامية، باعتبارهما عنصرين رئيسيين من عناصر هويتنا الوطنية في دولة الإمارات».