شراكة بين جامعة أبوظبي و«زانادو كوانتوم تكنولوجيز»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت جامعة أبوظبي و«زانادو كوانتوم تكنولوجيز»، الشركة الكندية الرائدة في مجال الحوسبة الكمومية، مذكرة تفاهم لتطوير إمكانات الجامعة التعليمية في مجالات الحوسبة الكمومية، ورفد الطلبة بالمعارف والمهارات اللازمة للارتقاء بقدراتهم في مجال تكنولوجيا الحوسبة الكمومية الذي يشهد تطورات متسارعة في عالم اليوم.

وقع مذكرة التفاهم الدكتور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي والدكتور كريستيان ويدبروك، الرئيس التنفيذي لشركة «زانادو كوانتوم تكنولوجيز»، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وأكد الدكتور منتصر القسايمة، أستاذ الهندسة الكهربائية ونائب مدير الجامعة المشارك للبحوث والتطوير الأكاديمي بجامعة أبوظبي، على أهمية هذا التعاون بين جامعة أبوظبي وشركة «زانادو» المرموقة، وشدد على التزام الجامعة الدائم بالارتقاء بالتعليم، وتعزيز البحث العلمي في مجال التقنيات الكمومية، وأضاف: نحن على ثقة بأن بناء علاقات قوية بين الأوساط الأكاديمية وقادة القطاع، سيتيح لنا الفرصة لدعم رسالتنا الهادفة إلى تزويد طلبتنا بخبرات تعليمية معاصرة ومتنوعة، مع إعدادهم على نحو مميز لمواجهة التحديات واغتنام الفرص المستقبلية».

من جانبه، قال الدكتور كريستسان ويدبروك، الرئيس التنفيذي، زانادو كوانتوم تكنولوجيز: «نحن سعداء بهذا التعاون الذي أبرمناه مع جامعة أبوظبي، أول شريك رسمي لنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، شريكٌ نجح في وضع أساس ممتاز لمنظومة الكم في أبوظبي. ونتطلع للمضي قدماً في تعزيز التعليم الكمي في المنطقة، وتسريع الأبحاث في هذا المجال باستخدام منصة «بني لاين».

شراكة

من المتوقع أن تسهم الشراكة بين جامعة أبوظبي، وشركة «زانادو كوانتوم تكنولوجيز» في إحداث تأثير إيجابي كبير على تطوير التعليم والبحث الكمي في المنطقة، ما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لكلا الكيانين. كما سيعزز هذا التعاون مكانة الطرفين كرواد في مجال إعداد الجيل القادم من خبراء الكم، في وقت تعمل فيه التقنيات الكمومية على رسم ملامح مستقبل الحوسبة على نحو مطرد.