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«رايب ماركت» شرطة دبي يستقطب 100 ألف زائر شهرياً

«رايب ماركت» شرطة دبي يستقطب 100 ألف زائر شهرياً
16 نوفمبر 2023 01:21

دبي (الاتحاد)

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أكد العقيد الدكتور سعود الرميثي، مدير إدارة التوعية الأمنية، في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، أن سوق «رايب ماركت» الذي ينعقد في أكاديمية شرطة دبي بمنطقة أم سقيم، يستقبل ما يقرب من 100 ألف زائر شهرياً، بوصفه منصة مجتمعية تفاعلية تجمع العائلات في الهواء الطلق لحضور العديد من الأنشطة والفعاليات والعروض الترفيهية، التي تستمر حتى شهر مايو 2024، خلال يومي السبت والأحد من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 9 مساء أسبوعياً.
وأوضح العقيد الرميثي، أن مشروع المتنزه العائلي سوق «رايب ماركت» السنوي، يُعد فرصة مهمة للتواصل مع الجاليات المختلفة، وتعزيز الوصول التوعوي بقنوات شرطة دبي الذكية وخدماتها الأمنية، وأنهم يعملون سنوياً بتوجيهات من العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، لدعم مفاهيم التسامح والترابط، وبث قيم الإيجابية والسعادة والاستقرار، وذلك عبر مشاريع وفعاليات تعزز التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في تعزيز الأمن وإسعاد المجتمع.
وقالت فاطمة بو حجير، رئيس قسم التنوع الثقافي: إن سوق «رايب ماركت» يعزز الوصول إلى مختلف الفئات المستهدفة برسائل التوعية لشرطة دبي، ويضمن إدماج هذه الفئات معاً في أجواء من السعادة والإيجابية، لافتةً إلى أن الشراكة مع شركة «رايب ماركت» المتخصصة في مجال التسويق والرائدة في دعم الاقتصاد المحلي، تستهدف رعاية الأسر المنتجة، ونشر المفاهيم والقيم المجتمعية النبيلة.

شرطة دبي
أكاديمية شرطة دبي
إسعاد المجتمع
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