ارتفاع أعداد المشاركين في جائزة البحث العلمي بالشارقة

سعيد أحمد (الشارقة)

أعلن اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، إطلاق الدورة الرابعة من جائزة البحث العلمي التي تحظى بدعم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم إمارة الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية، وإشراف سموه المباشر وتوجيهاته الدائمة بالارتقاء بالعمل وتطويره باستمرار.

وثمن اللواء سيف الشامسي، دور مجلس الأكاديمية وتخصيصه لكافة الموارد المادية والبشرية لتحقيق أهداف ورسالة الأكاديمية، وتعزيز مكانتها على الصعيد العربي والدولي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد أمس في مقر الأكاديمية، بحضور اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، نائب رئيس مجلس الأكاديمية، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير عام الأكاديمية، والمستشار سلطان بن بطي المهيري عضو مجلس الأكاديمية، والعقيد الدكتور عبدالله اليحيائي مدير إدارة كلية الضباط، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المرئية والمقروءة.

وأكد اللواء سيف الشامسي، أهمية جائزة البحث العلمي، التي شهدت ارتفاعاً في أعداد المشاركين خلال الدورات السابقة، حيث وصل عددهم 155 مشاركاً، مؤكداً إنها باتت أداة لبناء المعرفة وتوفير فهم عميق لمختلف القضايا الأمنية المعاصرة، وطريقة مستحدثة لابتكار الحلول للتحديات الراهنة، ووسيلة مهمة في البحث عن الظواهر الأمنية وتحليلها وفقاً لأساليب علمية منهجية.

من جانبه، قال العميد العثمني، مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية، إن فكرة الجائزة، تقوم على إعداد بحوث علمية، متضمنة أفكار ومشاريع مبتكرة في المجالات الأمنية، سيتم نشرها والاستفادة من نتائجها وتطبيقها، بالإضافة إلى نشر ثقافة البحث العلمي على مستوى الباحثين والطلاب وموظفي القيادات الأمنية.

وأضاف أن أهداف الجائزة تتمثل في تشجيع الباحثين على مواصلة أنشطتهم ومبادراتهم البحثية، ودعم ثقافة الإبداع والابتكار وتقديم الأفكار البحثية، بما يحقق التميز والريادة في الأداء الشرطي، ونشر ثقافة البحث العلمي، وإجراء بحوث متعلقة بالدراسات الأمنية المتخصصة، وتبني نتائج وتوصيات البحوث الفائزة وتعميمها على الأجهزة الشرطية والدوائر الحكومية المعنية لمواجهة الظواهر السلبية أو تطوير عمل تلك المؤسسات.