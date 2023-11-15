معرض «إنترسك 2024» ينطلق يناير المقبل

دبي (الاتحاد)

تستعد الشركة المنظمة لمعرض إنترسك 2024، المعرض التجاري الرائد عالمياً للسلامة والأمن والحماية من الحرائق، لاستضافة الدورة الأضخم في تاريخ المعرض الممتد لـ 25 عاماً، حيث سيقام في الفترة من 16 إلى 18 يناير 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «ربع قرن من ابتكار التكنولوجيا الأمنية»، ومن المتوقع أن يشهد المعرض زيادة ملحوظة في مشاركة العارضين الدوليين بنسبة 20% على أساس سنوي، وحضور أكثر من 45.000 زائر من جميع أنحاء العالم.

وستقام دورة اليوبيل الفضي من معرض إنترسك تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وتستضيف 1000 عارض من أكثر من 60 دولة، حيث سيشارك حوالي ربعهم لأول مرة في هذه الفعالية، ويشهد المعرض الذي يشغل 13 قاعة في مركز دبي التجاري العالمي، نمواً بنسبة 20% مقارنة بدورة عام 2023، مما يؤكد مكانته كمركز تواصل رئيسي لقطاعات الأمن والسلامة والحماية من الحرائق العالمية، إذ يوفر معرض إنترسك من خلال جمع المشترين والبائعين وصناع القرار تحت سقف واحد، منصة مثالية للتواصل وعقد الصفقات والكشف عن أحدث التقنيات والابتكارات العالمية في دبي.

يرتبط كل قسم من أقسام إنترسك بالهيئات الحكومية الإماراتية ذات الصلة، مما يدل على التزام حكومة الإمارات العربية المتحدة بهذه القطاعات المهمة، حيث ترتبط شرطة دبي وهيئة تنظيم الصناعة الأمنية مع قطاع الأمن، كما يرتبط الدفاع المدني في دبي مع قسم الإطفاء والإنقاذ في إنترسك، بينما تدعم بلدية دبي قطاع السلامة، ويؤكد مجلس الأمن السيبراني ومركز دبي للأمن الإلكتروني على أهمية القطاع السيبراني.

سيحتل الابتكار والأمن الرقمي مركز الصدارة في إنترسك 2024، حيث يتطلع متخصصو الأمن والسلامة من جميع أنحاء العالم إلى التعاون والابتكار والبحث عن تقنيات جديدة لمواكبة احتياجات القطاع التي تتطور بسرعة فائقة.

وبهذه المناسبة، قال أليكس نيكول، المدير التجاري للمجموعة في ميسي فرانكفورت ميدل إيست، الشركة المنظمة لمعرض إنترسك: «مع تبقي شهرين فقط على انطلاق أكبر دورة بتاريخ معرض إنترسك، فإننا نتطلع إلى توفير منصة مثالية تجمع أبرز الشركات والمؤسسات الرئيسية في القطاع تحت سقف واحد على مدى ثلاثة أيام بهدف التواصل وتبادل المعرفة، والأهم من ذلك كله دفع القطاع إلى الأمام».

حلول مبتكرة

أضاف نيكول قائلاً: «تمثل هذه المؤتمرات وورش العمل القلب النابض لمعرض إنترسك، حيث توفر منصة لتحليل القضايا الرئيسية المهمة، وكشف النقاب عن الحلول المبتكرة ورسم ملامح التقدم والتطور».