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علوم الدار

230 مؤسسة تشارك في «معرض جامعة زايد»

230 مؤسسة تشارك في «معرض جامعة زايد»
16 نوفمبر 2023 01:22

أبوظبي، دبي (الاتحاد)

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نظمت جامعة زايد، المؤسسة الأكاديمية الرائدة في التعليم العالي في المنطقة، معرض الوظائف السنوي مؤخراً بإشراف إدارة الشؤون المهنية للطلبة والخريجين، مؤكدة بذلك التزامها بتوظيف الطلبة والخريجين ودعم ملف التوطين بالدولة، أقيم الحدث في الحرم الجامعي في أبوظبي ودبي.
وشهد معرض الوظائف لهذا العام إقبالاً كبيراً، حيث شاركت أكثر من 230 شركة بارزة. وانطلق بكلمة من مدير الجامعة بالإنابة الدكتور مايكل آلن، الذي رحب فيها بالحضور وأكد أهمية هذا الحدث السنوي للطلبة والمؤسسات على حد سواء. وأشار إلى التزام الجامعة المستمر بدعم هذه المبادرات التي تعزز مستقبل الطلبة في سوق العمل. وقام مدير الجامعة بالإنابة بتكريم أفضل الشركات التي أظهرت التزاماً استثنائياً بتوظيف خريجي جامعة زايد وتوفير فرص تدريبية هامة خلال العام الماضي، مؤكداً بذلك دور الجامعة في تشجيع التفاعل الفعّال بين القطاع الأكاديمي وسوق العمل.

جامعة زايد
التعليم العالي
أبوظبي
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