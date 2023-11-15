«زاهب» يختتم أعماله.. وعارضون: مزيد من الزخم للتوطين

مريم بوخطامين (أبوظبي)

اختتمت أمس فعاليات معرض «توظيف × زاهب 2023» التي انطلقت فعالياته خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر الجاري في معرض أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».وكان معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش أكد أن العمل على تمكين أبناء وبنات الإمارات هو أحد أهم أولويات قيادتنا الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مؤكداً أن توجيهات سموه لنا جميعا، تركز على توفير كل صور الدعم لشباب الإمارات وتوفير كافة الفرص الممكنة لتدريبهم وتمكينهم، لكي يكونوا قادة المستقبل في مختلف المجالات.وبين أن معرض زاهب منصة رائعة لتوفير اللقاء بين المؤسسات الحكومية والخاصة وأبناء وبنات الإمارات الباحثين عن وظائف في مختلف التخصّصات، ومتمنياً التوفيق للجميع.

وقال فادي حرب مدير الفعاليات في شركة إنفورما الشرق الأوسط، الشركة المنظِّمة لفاعليّة «توظيف × زاهب»: إنّ الاستجابة الإيجابيّة المتكرّرة لمعرض «توظيف × زاهب» من الباحثين عن عمل وأصحاب العمل المحتملين على السواء، هي تأكيد إضافي للسياسات الحكيمة لحكومة الإمارات التي تهدف إلى تعزيز المزيد من نسبة توطين الوظائف. في الآونة الأخيرة، حرصت الحكومة بشكلٍ خاص على تعزيز نسبة توطين الوظائف خارج القطاع العام.

وأشار إلى أن المعرض يهدف إلى تمكين الشباب الإماراتي للوصول إلى الفرص الوظيفيّة التي تتناسب مع مواهبهم وتطلّعاتهم، بالإضافة إلى تحقيق الهدف الوطني المتمثّل في زيادة الاعتماد على الذات للموارد البشريّة، حيث أسهم المعرض في تمكين الطلبة الزائرين من لقاء كبار المتخصّصين وقادة الأعمال ومدراء الموارد البشريّة والمسؤولين الحكوميين والتعرّف إليهم وعرض قدراتهم أمامهم، واكتشاف أحدث اتّجاهات سوق العمل، والوصول إلى الأدوات والمهارات والرؤى التي يحتاجونها لتحقيق النجاح الوظيفي، في كلّ من القطاعين العام والخاص.

من جانبه قال خالد بن بريك، الشريك الاستشاري ومدير برنامج التوطين في بي دبليو سي الشرق الأوسط: إن المعرض فرصة ومنصة تمكينيّة للتعرّف على المواهب الإماراتيّة المؤهلة والمصمِّمة، ونحن ندرك مدى صعوبة البدء في توفير الوظائف، لذلك، قامت الشركة بتخصيص برنامج التوطين «وطني»، بهدف تطوير الجيل القادم من القادة في البلاد منوها عن بوجود أكثر من 1200 مواطن من دول مجلس التعاون الخليجي، منهم أكثر من 160 مواطناً إماراتيّاً، يعملون في مكاتبهم في الـ 14 في دول مجلس التعاون ناهيك عن تدريب أكثر من 6000 مواطن إماراتي من خلال برامجنا وهدفنا مواصلة الاستثمار بشكلٍ كبير في الأجندة الوطنيّة لتحسين المهارات خاصة مع تحول الاقتصاد العالمي بفعل التقدّم التكنولوجي، وتسريع الحكومة.

رأس المال البشري

قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة NMDC: «نؤمن في المجموعة بأهمية تنمية رأس المال البشري باعتباره أولوية للنمو والتطور، ولذلك نحرص على استقطاب الكفاءات الوطنية، ورعايتها وتدريبها وتطوير مهاراتها بما يعزز كفاءة عملياتنا التشغيلية التي تقودها عقول مهنية إبداعية ذات كفاءة عالية، ويعكس التزامنا بتحقيق ودعم مستهدفات التوطين في دولة الإمارات.