«الوطني» يشارك في «ندوة تغير المناخ»

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت ميرة سلطان السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي، مقرر مخرجات الاجتماع البرلماني المصاحب للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، في الندوة الافتراضية للاتحاد البرلماني الدولي بشأن الصحة وتغير المناخ.

وعرضت في الندوة آثار التغير المناخي في قطاع الصحة، ودعت البرلمانيين إلى القيام بدور بارز في التصدي لتلك الآثار وفق اختصاصات برلماناتهم الوطنية، والمشاركة في الاجتماع البرلماني الذي سيستضيفه المجلس الوطني الاتحادي في مدينة إكسبو دبي بتاريخ 6 ديسمبر 2023، والمساهمة في إضافة مقترحات وتوصيات البيان الختامي لتعزيز الدور البرلماني في قضية التغير المناخي.