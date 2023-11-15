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علوم الدار

«الإمارات للدراسات» يسلط الضوء على إصداراته في الكونغرس العالمي للإعلام

«الإمارات للدراسات» يسلط الضوء على إصداراته في الكونغرس العالمي للإعلام
16 نوفمبر 2023 01:23

أبوظبي (وام)

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يشارك مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بجناح خاص في الدورة الثانية للكونغرس العالمي للإعلام.
وقال أحمد العبدولي، مدير قطاع البيانات في المركز: إن المشاركة في هذا الحدث العالمي الهام تعكس أهمية الشراكة بين الإعلام والبحث العلمي، موضحاً بأن المركز يسعى من خلال فعاليات الكونغرس، إلى إبراز المنتجات التحليلية التي يقدمها والتي تهتم بجوانب مختلفة، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو أمنية وعسكرية، إضافة إلى منتجات أخرى تسلط الضوء على أجندة الدولة، واستضافتها مؤتمر «COP28».
وأشار إلى أن المركز يهتم بالجوانب المتعلقة بالتأثيرات البيئية على الأمن المجتمعي والبنية التحتية، ويتابع البحوث الاستراتيجية ذات العلاقة، ويعمل على تحليل القضايا المطروحة في هذا المجال.

الكونغرس العالمي للإعلام
مركز الإمارات للدراسات والبحوث
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