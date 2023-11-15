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علوم الدار

«تريندز» يطلق جناحه في الكونغرس العالمي للإعلام

«تريندز» يطلق جناحه في الكونغرس العالمي للإعلام
16 نوفمبر 2023 01:23

أبوظبي (وام)

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أطلق مركز تريندز للبحوث والاستشارات جناحه في الكونغرس العالمي للإعلام 2023، بصفته شريكاً بحثياً للدورة الثانية التي بدأت أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض وتستمر ثلاثة أيام، بمشاركة واسعة من القادة ورواد الفكر والخبراء والمختصين بقطاع الإعلام من مختلف دول العالم. وزار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، جناح المركز، واطلع على إصداراته البحثية، واستمع من الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، إلى شرح موجز حول أبرز أنشطة الجناح والفعاليات، ومنها بودكاست تريندز، حيث أشاد معاليه بجهود المركز البحثية، ودوره في نشر قيم التسامح والتعايش.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
الكونغرس العالمي للإعلام
أبوظبي
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