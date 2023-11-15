علي النعيمي: المعلم «رأس الحربة» في التحوّل الذكي بقطاع التعليم

أبوظبي(وام)

أكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، أن الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم جزءاً من حياتنا، وأن توظيف أدواته في التعليم ليس خياراً بل ضرورة، مشيراً إلى أن المعلم «رأس الحربة» في قيادة هذا التحول الذكي، وأنه يجب أيضاً الاستثمار في أولياء الأمور.

وقال معاليه في كلمة رئيسة خلال الكونغرس العالمي للإعلام، حملت عنوان «تعليم الأجيال للتفاعل مع مستقبل تكنولوجي معزز»: «يمتلك الجيل الحالي قدرات كبيرة ومهارات متقدمة في التعامل مع كافة التقنيات الحديثة، ومنها الذكاء الاصطناعي، ولديه القدرة على التخيل والتحليل، واتخاذ القرار بل وسرعة اتخاذه».

وأضاف: «إننا بحاجة إلى إعادة النظر في مفهوم التعليم، فالتعلم لا يحدث فقط داخل المدرسة، بل يجب العمل على خلق علاقة ورؤية جديدة للجيل الناشئ، تحترم عقله وخياراته وتقدّر إنجازاته».

وتابع: «يجب علينا أن نكون شركاء للجيل الحالي وليس أوصياء عليه، فإدراك طبيعة الجيل الحالي ضرورة ملحة في ظل ما يمتلكه من مهارات وقدرات استثنائية».

وأوضح أنه يجب العمل على تطوير الأدوات، إذ إن دور المعلم رئيسي في توجيه الجيل الحالي، منوهاً بأن التعليم الحقيقي هو الذي يحدث في الفصل الدراسي بين المعلم والطالب، وهو ما يوجب أن يكون المعلم شريكاً في أي خطوات تطويرية، وأن يتمّ العمل على تطوير مهاراته وتدريبه على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن الاستثمار في أولياء الأمور ضرورة ملحة، وأن المدرسة والأسرة يجب أن يكونا شركاء في أي مشروع تربوي، كما يجب العمل على توفير بيئة حاضنة للأجيال الناشئة تتوافق مع تطلعاتهم.