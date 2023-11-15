الخميس 16 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نهيان بن مبارك يدشن الموقع الإلكتروني الجديد لوكالة أنباء الإمارات «وام»

نهيان بن مبارك خلال تدشينه الموقع الجديد وفي الصورة محمد جلال الريسي وسلطان النيادي وكمال المشجري
16 نوفمبر 2023 01:23

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
خلال الكونغرس العالمي للإعلام.. طاولة مستديرة لمناقشة تحديات القطاع
«مركز الاتحاد للأخبار» ينظم حلقة نقاشية عن «الاستثمار في الأخبار»

دشـــــن معالي الشيـــخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزيـــــر التســـامح والتعايش، الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات «www.wam.ae» بحلته الجديدة، وذلك على هامش فعاليات النسخة الثانية من معرض ومؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام التي انطلقت يوم أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» وتستمر حتى اليوم الخميس.
وأكد محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات، أن «وام» تسعى وبشكل دائم لترجمة توجيهات الحكومة الرشيدة في الاستفادة من التقنيات الحديثة، وتعزيز خدماتها الرقمية ومواكبة عصر الذكاء الاصطناعي. وقال: إن «وام» ترسم خططها التطويرية المستمرة لخدماتها الإخبارية الرقمية في إطار سعيها الدائم لتعزيز قدرة الإعلام الوطني على مواكبة السمعة الرائدة لدولة الإمارات، وتمضي قدماً في مسيرتها التطويرية في ظل دعم ورعاية من قيادة الدولة الرشيدة، وتحرص دائماً على تعزيز حضورها وتأثيرها الإعلامي على الصعيدين الإقليمي والعالمي.  
وأضاف: أن «وام» حرصت على مواكبة عصر الذكاء الاصطناعي والتطور الملحوظ في عالم التقنيات، لتقدم لزوار موقعها الإلكتروني أفضل وأحدث الأدوات، وتوفر لهم تجربة فريدة ترتكز على جملة من الخدمات الذكية المميزة مثل النشرة النصية من خلال خاصية البحث التفاعلي في الأخبار والتقارير والتحقيقات الإخبارية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، والنشرة الصوتية «البودكاست» التي تقدّم آخر وأحدث الأخبار التي تبثها شبكة «وام»، إلى جانب النشرة المرئية التي يقدّمها المذيع الآلي في الوكالة مرتين يومياً لتوفر تجربة فريدة وذكية لزوار الموقع.
وقال عبدالله عبدالكريم، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإخباري بالإنابة في الوكالة، إن «وام» تتطلع بشكل دائم لتوظيف التقنيات وابتكار مسارات وحلول استباقية لتقديم تجربة إخبارية مميزة ومتكاملة. وأضاف أن «وام» تقدّم خدماتها الإخبارية بـ 19 لغة عالمية للوصول إلى جميع أنحاء العالم، لافتاً إلى أن تلك الخدمات تتضمن مواد صحفية نصية ومصوّرة إلى جانب خدمة الفيديو، فضلاً عن التقارير والتحقيقات المتنوعة التي يتضمنها الموقع الرسمي للوكالة ومنصاتها الإعلامية والرقمية المختلفة، وحساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.
بدوره، قال أحمد حسن الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، مدير إدارة تقنية المعلومات، إن الذكاء الاصطناعي هو السمة الأبرز والأهم في موقع «وام» الإلكتروني بحلته الجديدة وخدماته المتنوعة، وإن إطلاق الموقع المطوّر يأتي في إطار حرص الوكالة على أن تكون في طليعة «المواقع الإلكترونية الذكية» على المستوى العالمي.  
وأشار الحمادي إلى أن الموقع الإلكتروني الجديد يتميز ببنيته التحتية الحديثة التي تستخدم أعلى المعايير العالمية لجودة وبرمجة وتصاميم المواقع الإلكترونية وأمن المعلومات، وبما يضمن تقديم خدمات وافية وموثوقة تمكّن متابعي الموقع من الوصول إلى المعلومات بطريقة أسهل وأسرع، فضلاً عن تحديث وتنظيم محتوى الموقع في محركات البحث العالمية.
تصميم عصري
أكد المدير التنفيذي للخدمات المساندة بالإنابة أن التصميم العصري للموقع الإلكتروني يعكس الهوية المؤسسية لـ «وام»، وذلك بتناسق وتناغم ألوان وأيقونات الموقع وفقاً لمعايير الهوية المرئية للوكالة. وأضاف أن «وام» حرصت على توظيف التقنيات الذكية وابتكار مسارات وحلول استباقية لتعزيز العمل الصحفي والإخباري في إطار خطتها الاستراتيجية، من خلال دمج أحدث التقنيات في الخدمات.

نهيان بن مبارك
وكالة أنباء الإمارات
وام
الكونغرس العالمي للإعلام
آخر الأخبار
"قضاء أبوظبي"
علوم الدار
"قضاء أبوظبي" تنجز أول معاملة كاتب عدل باللغة الإنجليزية وتصديقها رقمياً
اليوم 12:33
سلتيكس ينقض على «صدارة الشرق»
الرياضة
سلتيكس ينقض على «صدارة الشرق»
اليوم 12:24
تقنيات الرعاية الصحية تلتقي بالحلول المناخية لتعزيز عافية العالم
علوم الدار
تقنيات الرعاية الصحية تلتقي بالحلول المناخية لتعزيز عافية العالم
اليوم 12:23
سكالوني يكشف الحالة الطبية لميسي
الرياضة
سكالوني يكشف الحالة الطبية لميسي
اليوم 12:09
حملة "لا للكتابة على الجدران" في مدن الظفرة
علوم الدار
حملة "لا للكتابة على الجدران" في مدن الظفرة
اليوم 12:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©