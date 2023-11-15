زايد بن حمدان بن زايد يؤكد أهمية مواكبة الإعلام القضايا الإنسانية الكبرى

أبوظبي (وام)

أكد سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس المكتب الوطني للإعلام، أهمية أن يواكب الإعلام القضايا الإنسانية الكبرى، وفي مقدمتها التغير المناخي والذكاء الاصطناعي.

وأشاد سموه بما شهده من تقنيات إعلامية جديدة وورش ومنصات تناقش التغيرات الكبرى التي طرأت على صناعة الإعلام سواء في المحتوى أو في الشكل. جاء ذلك لدى تفقد سموه فعاليات الدورة الثانية للكونغرس العالمي للإعلام 2023 المقامة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. والتقى سموه بعدد من قادة قطاع الإعلام ومسؤولي المؤسسات الإعلامية حول العالم المشاركين في هذا الحدث الدولي وتبادل معهم الأحاديث حول المتغيرات والتطورات التي دخلت على القطاع الإعلامي وأهمية الاستفادة منها، بما يحقق وصول الرسالة الإعلامية الهادفة إلى الجمهور.

واطلع سموه من المشاركين والعارضين على أحدث ما توصلت إليه التقنيات العالمية المتخصصة في القطاع الإعلامي. كما اطلع سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان على مبادرات وبرامج الجهات المشاركة في الكونغرس وأجنداتها.