الخميس 16 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سارة شهيل: التسامح سِمَة متأصلة لدى شعب الإمارات

سارة شهيل
16 نوفمبر 2023 01:23

أبوظبي(الاتحاد)

أخبار ذات صلة
وزير العدل: دولة الإمارات واحة للتسامح والخير
الإمارات تحذر من استمرار التهديدات الإرهابية في أنحاء العالم

أكدت سارة شهيل، مدير عام مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية- إيواء، التابع لدائرة تنمية المجتمع، أن قيمة التسامح تعد منهجاً راسخاً ومتأصلاً تتبناه دولة الإمارات، ويتجلى دائماً في شتى مظاهر الحياة فيها. 
وقالت في تصريح لها بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، إن الإمارات تحتفي بقيم التسامح والاحترام والحوار والتعاون كل يوم منذ قيامها، وتستقي قيم المحبة والتآخي مع شتى الجنسيات والأعراق والأديان من والدنا المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي مهّد لدولة الإمارات كي تكون منارة للتسامح والتعايش بين جميع فئات المجتمع، تكفل لهم شتى سبل الحياة الكريمة التي يعمها السلام والسكينة والمحبة. وأضافت: «تحرص إمارات المحبة منذ فجرها على إرساء قيم التسامح، انطلاقاً من ثقافة التعايش والتلاحم التي تعد سمة أصيلة من سمات شعبها المضياف، والتي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من هويتنا وأهدافنا وتطلعاتنا للمستقبل».

الإمارات
اليوم الدولي للتسامح
سارة شهيل
الرعاية الإنسانية
آخر الأخبار
"قضاء أبوظبي"
علوم الدار
"قضاء أبوظبي" تنجز أول معاملة كاتب عدل باللغة الإنجليزية وتصديقها رقمياً
اليوم 12:33
سلتيكس ينقض على «صدارة الشرق»
الرياضة
سلتيكس ينقض على «صدارة الشرق»
اليوم 12:24
تقنيات الرعاية الصحية تلتقي بالحلول المناخية لتعزيز عافية العالم
علوم الدار
تقنيات الرعاية الصحية تلتقي بالحلول المناخية لتعزيز عافية العالم
اليوم 12:23
سكالوني يكشف الحالة الطبية لميسي
الرياضة
سكالوني يكشف الحالة الطبية لميسي
اليوم 12:09
حملة "لا للكتابة على الجدران" في مدن الظفرة
علوم الدار
حملة "لا للكتابة على الجدران" في مدن الظفرة
اليوم 12:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©