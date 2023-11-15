سارة شهيل: التسامح سِمَة متأصلة لدى شعب الإمارات

أبوظبي(الاتحاد)

أكدت سارة شهيل، مدير عام مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية- إيواء، التابع لدائرة تنمية المجتمع، أن قيمة التسامح تعد منهجاً راسخاً ومتأصلاً تتبناه دولة الإمارات، ويتجلى دائماً في شتى مظاهر الحياة فيها.

وقالت في تصريح لها بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، إن الإمارات تحتفي بقيم التسامح والاحترام والحوار والتعاون كل يوم منذ قيامها، وتستقي قيم المحبة والتآخي مع شتى الجنسيات والأعراق والأديان من والدنا المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي مهّد لدولة الإمارات كي تكون منارة للتسامح والتعايش بين جميع فئات المجتمع، تكفل لهم شتى سبل الحياة الكريمة التي يعمها السلام والسكينة والمحبة. وأضافت: «تحرص إمارات المحبة منذ فجرها على إرساء قيم التسامح، انطلاقاً من ثقافة التعايش والتلاحم التي تعد سمة أصيلة من سمات شعبها المضياف، والتي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من هويتنا وأهدافنا وتطلعاتنا للمستقبل».