أبوظبي تستضيف «أسبوع الزراعة» و«معرض الأغذية» الأسبوع المقبل

إبراهيم سليم (أبوظبي)

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إطلاق النسخة الثانية من «أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي»، ومعرض أبوظبي الدولي للأغذية 2023 «أديف» خلال الشهر الجاري في «مركز أبوظبي الوطني للمعارض» (أدنيك).

وتتولى هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تنظيم أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر الجاري، وذلك بالشراكة مع «مجموعة أدنيك» التي ستنظم النسخة الثانية من معرض أبوظبي الدولي للأغذية «أديف» خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري، والشركة الهولندية «فينيو الأوروبية للمعارض» التي تتولى تنظيم معرضي «فيف الشرق الأوسط وأفريقيا للإنتاج الحيواني»، ومعرض والبستنة والزراعة في الشرق الأوسط وأفريقيا، بينما يتم تنظيم المؤتمر الدولي حول الميكروبيوم: «صحة الإنسان والنبات - التطبيقات والتحديات 2023» بالتعاون مع جامعة الإمارات، مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية.

ويوفر معرض أبوظبي الدولي للأغذية «أديف» منصة عالمية لعرض آخر الابتكارات وأحدث ما توصلت إليه التقنيات العالمية في مجال تصنيع وإنتاج الغذاء، بالإضافة إلى عقد الشراكات واكتشاف الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي، ومن المنتظر أن يشهد الإعلان عن العديد من العقود والصفقات واتفاقيات الشراكة التي أبرمتها المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وتوقيع المزيد منها خلال فعاليات المعرض، ويستقطب أكثر من 550 عارضاً من 50 دولة حول العالم، بالإضافة إلى 20 جناحاً دولياً.

وأكد سعيد البحري العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن إطلاق هذه الفعاليات الكبرى في إمارة أبوظبي يعكس الأهمية المتزايدة لقطاع الزراعة والغذاء على الصعيدين المحلي والدولي، كما يؤكد مكانة أبوظبي كوجهة للشركات العالمية لتقديم وعرض أحدث ما توصلت إليه التقنيات العالمية في مجال الزراعة بشقيها النباتي والحيواني، بالإضافة إلى تصنيع وإنتاج الغذاء، وبحث الفرص الاستثمارية التي من شأنها أن تساهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، وضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

وقال: «يسرنا أن نعبر عن تقديرنا العميق وامتناننا للدعم الكبير الذي يقدمه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لأسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي، ومعرض أبوظبي الدولي للأغذية 2023 (أديف) والفعاليات الداعمة لمسيرة التنمية الزراعية، وهذا الدعم يعكس التزام سموه الراسخ تجاه تعزيز القطاع الزراعي، وضمان توفير الموارد الغذائية بطريقة مستدامة وصحية من أجل مستقبل مشرق لقطاعنا الزراعي والغذائي».

من جانبه، قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»: «تلتزم مجموعة أدنيك بدعم توجهات حكومة أبوظبي للنهوض بمختلف القطاعات لبناء اقتصاد متنوع ومستدام عبر تنظيم الفعاليات والمعارض والمؤتمرات التي تساهم في تطوير القدرات التنافسية لهذه القطاعات، وتعزز بناء الكفاءات الوطنية في هذه المجالات، بما فيها قطاع الإنتاج الزراعي الذي يشكل ركيزة رئيسية لبناء اقتصاد تنافسي متنوع ومستدام، وتماشياً مع التزامنا هذا يسعدنا دعم فعاليات، (أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي) الذي يسلط الضوء على مكانة أبوظبي الرائدة في بناء منظومة متكاملة لتعزيز الإنتاج الغذائي والزراعي ترجمة لرؤية قيادتنا الرشيدة لتحقيق الأمن الغذائي».

ويُعد «أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي 2023» الحدث الأكبر للزراعة المُستدامة والأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتوقع «الهيئة» حضور أكثر من 600 شركة عارضة من 40 دولة حول العالم، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف زائر من المختصين في مجالات الزراعة وإنتاج الغذاء من حوالي 90 دولة حول العالم.

إلى ذلك، نظمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مؤتمراً صحفياً، نظمته «الهيئة»، أمس، بحضور بدر الشحي مدير إدارة الاتصال والمشاركة المجتمعية بـ«الهيئة»، وخليفة القبيسي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، في أبوظبي للمعارض، والدكتورة سحر القادري، ممثلة الشركة الهولندية «فينيو» الأوروبية للمعارض، مدير إدارة الاتصال والمشاركة المجتمعية بـ«الهيئة».

وأشار بدر الشحي إلى أهمية هذا الدورة الثانية من المعرض والمؤتمر، والذي يشهد مشاركة واسعة، حيث يعكس الدعم الكبير الذي يوفره سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، للأسبوع التزام سموه الراسخ تجاه تعزيز القطاع الزراعي، وضمان توفير الموارد الغذائية بطريقة مستدامة وصحية من أجل مستقبل مشرق لقطاعنا الزراعي والغذائي.

وقال: «يعتبر (أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي) أكبر تجمع للمختصين في مجالات الزراعة وإنتاج الغذاء، والأكاديميين والشركات العالمية، حيث يلتقون في أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يرسخ من مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للاستدامة والابتكار في مجال الزراعة وإنتاج الغذاء، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة العاصمة في مجال صناعة المعارض، لاسيما المعارض المتخصصة».

من جانبه، قال خليفة القبيسي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض التابع لمجموعة «أدنيك»: «تشهد أجندة مجموعة أدنيك خلال هذا الأسبوع استضافة العديد من المعارض العالمية الكبرى المتخصصة في قطاع الأغذية، والإنتاج الزراعي، وفي مقدمتها الدورة الثانية من معرض أبوظبي الدولي للأغذية (أديف)، والدورة التاسعة من معرض أبوظبي للتمور التي تنظمهما مجموعة أدنيك، تماشياً مع توجهات حكومة أبوظبي لضمان وفرة الغذاء ضمن منظومة متكاملة للأمن الغذائي باستخدام التكنولوجيا المتطورة، والتطبيقات المبتكرة لتعزيز الإنتاج المستدام للقطاع، إضافة إلى معرض فيف الشرق الأوسط وأفريقيا في عام 2023، والذي يُعد الأبرز في قطاع الإنتاج الحيواني، والذي يسلّط الضوء هذا العام على سلسلة إنتاج البروتين الحيواني من المزرعة إلى المائدة».

من جانبها، قالت الدكتورة سحر القادري ممثلة الشركة الهولندية «فينيو الأوروبية للمعارض»: «يعتبر (أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي 2023) الحدث الأكبر للزراعة الُمستدامة والأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتوقع (الهيئة) حضور أ كثر من 600 شركة عارضة من 40 دولة حول العالم، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف زائر من المختصين في مجالات الزراعة وإنتاج الغذاء من حوالي 90 دولة حول العالم».

من جانبها، قالت سلوى سلطان سعيد، المنظمة للمؤتمر «مؤتمر الإمارات للميكروبيوم 2023»: «إنه يُعد الحدث العلمي الأكبر خلال فعاليات الأسبوع، حيث يتضمن حزمة متكاملة من المحاضرات القيمة والندوات العلمية والحلقات النقاشية وورش العمل، والذي سيكون بعنوان (صحة الإنسان والنبات - التطبيقات والتحديات)».

تنمية

يهدف المعرض والمؤتمر إلى تعزيز جهود هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة ودعم منظومة الأمن الغذائي، ومساعدة المزارعين على تطبيق أفضل الممارسات الزراعية المتبعة عالمياً، دعم توجهات حكومة أبوظبي لضمان وفرة الغذاء ضمن منظومة متكاملة للأمن الغذائي اعتماداً على التكنولوجيا المتطورة، والتطبيقات المبتكرة لتعزيز الإنتاج المستدام للقطاع، وإبراز الدور الرائد لإمارة أبوظبي كوجهة لأحدث التقنيات الزراعية في المنطقة، وتعزيز قدراتها لتكون مركزاً للحلول والابتكارات الزراعية، وتعزيز مستقبل القطاع الزراعي في منطقة الشرق الأوسط، وتوسيع الاعتماد على التقنيات الحديثة والابتكارات الجديدة لمواجهة تحديات الزراعة والتغيرات المناخية، وبحث الفرص الاستثمارية الداعمة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي.