الإمارات تدين القصف الإسرائيلي بمحيط المستشفى الأردني في غزة

أبوظبي، عواصم (الاتحاد، وكالات)

أدانت دولة الإمارات واستنكرت بشدة القصف الإسرائيلي في محيط المستشفى الميداني الأردني والهجمات اللاإنسانية التي تشنها إسرائيل على المستشفيات في قطاع غزة، مؤكدة رفض دولة الإمارات القاطع لاستهداف المستشفيات والمؤسسات والأعيان المدنية في القطاع.

وشددت الوزارة على أن الأولوية العاجلة هي الحفاظ على أرواح المدنيين، وتوفير الحماية الكاملة للمؤسسات والأعيان المدنية وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق.

وأكدت الوزارة ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء، مؤكدة على أهمية أن ينعم المدنيون والمؤسسات المدنية بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية، وعلى ضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع.

ودعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى بذل أقصى الجهود لتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى دفع كافّة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف، والتوتر، وعدم الاستقرار.

وأعلن الجيش الأردني، أمس، إصابة 7 من كوادره العاملين في المستشفى الميداني بغزة، خلال محاولة إسعافهم مصابين فلسطينيين.

وأفاد بيان للجيش أن «7 من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة جرحوا على مدخل قسم الطوارئ في المستشفى، خلال محاولتهم إسعاف فلسطينيين كانوا أصيبوا خلال قصف إسرائيلي ونقلوا إليه».

وفي سياق آخر، اعتمد مجلس الأمن الدولي أمس، مشروع قرار قدمته مالطا يدعو إلى هدن إنسانية عاجلة وممتدة للقتال في أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام للسماح بوصول المساعدات. كما دعا مشروع القرار إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين في القطاع.

وفي سياق متصل، دعا الاتحاد الأوروبي إلى إعلان هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة، حسب ما صرح مسؤول بالاتحاد.وقال مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل في منشور على منصة «إكس»: «أشارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي أعرب عن بالغ حزنه إزاء الوضع المروع والخسائر الفادحة في الأرواح في العديد من المستشفيات في غزة ودعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية». وأضاف بوريل: «يدعو الاتحاد الأوروبي إلى هدنة إنسانية فورية». والأحد، دعا الاتحاد الأوروبي، لإعلان هدنة عاجلة وفتح ممرات إنسانية في القطاع.

وقال بوريل في بيان: «يطالب الاتحاد الأوروبي بوقف فوري للأعمال العدائية وزيادة طاقة المعابر الحدودية حتى تتمكن المساعدات الإنسانية من الوصول إلى سكان غزة بأمان وإنشاء ممرات إنسانية، بما في ذلك ممر بحري خاص».

بدوره، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس، أن وقف إطلاق النار ومعالجة القضايا الإنسانية في قطاع غزة يعتبران مهمة ملحة لتطبيقها بشكل عاجل في الآونة الحالية. ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن لافروف قوله إن «المهمة العاجلة حالياً تتمثل في التوصل إلى وقف إطلاق النار ومعالجة القضايا الإنسانية»، مشيراً إلى أن روسيا تدعو إسرائيل إلى «عدم الإفراط في استخدام القوة وضرورة الالتزام باستخدام القوة بشكل متناسب في إطار القانون الدولي».

وأعرب لافروف عن ثقته بأن «قيام الدولة الفلسطينية يعتبر أمراً حتمياً».

إلى ذلك، حضّ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إسرائيل على «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس».

وأضاف في تصريحات فجر أمس أن «المأساة الإنسانية التي تتكشف في غزة تدمي القلب، خصوصاً المعاناة التي نراها في مستشفى الشفاء ومحيطه».