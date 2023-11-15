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علوم الدار

عمار النعيمي: العمل مستمر للوصول إلى بنية تحتية متكاملة

عمار النعيمي لدى اطلاعه على المشاريع التطويرية في عجمان (وام)
16 نوفمبر 2023 01:24

عجمان (وام)

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اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، على مشاريع تطوير البنية التحتية المستقبلية في الإمارة، وذلك خلال استقباله وفداً من دائرة البلدية والتخطيط في عجمان.
ترأس الوفد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الدائرة، وضم عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة، ومروان آل علي، مدير عام دائرة المالية، والدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية في دائرة البلدية، والمهندس عبد الله مصطفى المرزوقي، مدير إدارة الطرق والبنية التحتية، وعدداً من المهندسين.
وأشاد سمو ولي عهد عجمان بجهود الكفاءات المؤهلة في دائرة البلدية والتي تعمل لضمان جودة الحياة وسعادة المجتمع، مدشنة المشاريع التطويرية الهادفة للارتقاء بإمارة عجمان، وجعلها مدينة حديثة مثالية تتوافر فيها كل مقومات العيش الهانئ والرغيد، وتستقطب المستثمرين والسياح والزوار. وقال سموه: «نسعى لتكون عجمان إمارة مميزة ومحط أنظار العالم كله، وهذا الأمر ليس ببعيد لأننا على الطريق الصحيح، ونعمل مجتمعين بتكاتف جهود الدوائر الحكومية لدمج العديد من الخطوات والمراحل في خطوات قليلة لنصل للتميز الإقليمي والدولي». وأوضح أن العمل المتواصل للوصول لبنية تحتية متكاملة في كل المعايير، تتضمن تصريف مياه الأمطار، وشوارع متطورة وجسوراً مصممة وفق أفضل المقاييس والمواصفات العالمية، يعد أحد أهم مقومات النجاح والازدهار.
واستمع سمو ولي عهد عجمان من المهندس محمد بن عمير إلى شرح تفصيلي، عن المشاريع التي تضمن تحسين الحياة ورفعة الاقتصاد وزيادة الاستثمار ودفع عجلة السياحة الداخلية والخارجية، موضحاً أن الدائرة أعدت خطة تطويرية على مدار 3 أعوام متواصلة تشمل تطوير الطرق الرئيسة والداخلية في عجمان، وإنشاء جسور مشاة، وزيادة عدد محطات صرف مياه الأمطار في مدن عجمان ومصفوت والمنامة.

عمار النعيمي
راشد بن حميد النعيمي
عجمان
البنية التحتية
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