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محمد الشرقي يؤكد أهمية سياحة المغامرات

محمد الشرقي لدى استقباله فريق «الفجيرة للمغامرات» (وام)
16 نوفمبر 2023 01:24

الفجيرة (وام)

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة أهمية سياحة المغامرات ورياضاتها، ودورها المحوري الداعم للقطاع السياحي والرياضي في الدولة، وإبرازه عالمياً.
جاء ذلك خلال لقاء سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، فريق مركز الفجيرة للمغامرات، بمناسبة فوز المركز بثلاث عضويات دولية في أهم وأبرز جمعيات ومنظمات سياحة المغامرات على مستوى العالم. ونوه سموه، خلال اللقاء، إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة للتطور الكبير في قطاع سياحة المغامرات في الإمارة، والذي يواكب رؤية الدولة في مجال السياحة المستدامة ومشاريعها في مؤشرات التنافسية العالمية.
واستمع سموه إلى شرحٍ عن العضويات التي فاز بها المركز في أبرز مؤسسات سياحة المغامرات وهي جمعية سياحة وسفر المغامرات ATTA والجمعية الدولية لرياضات المغامرات والتسلق، ومنظمة السياحة العالمية للأمم المتحدة UNWTO.
وهنّأ سموه مركز الفجيرة للمغامرات بالفوز، موجّهاً بضرورة استمرار الجهود نحو المزيد من مشاريع المغامرات السياحية المستدامة التي تعزز حضور إمارة الفجيرة في مجال رياضة المغامرات عالمياً.
وقدّم الفريق، الشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على الاستقبال، ودعم سموه لعمل ومشاريع المركز نحو تحقيق أفضل المستويات. 
وحضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعمرو زين الدين، مدير مركز الفجيرة للمغامرات.

محمد الشرقي
الفجيرة
القطاع السياحي
السياحة
الديوان الأميري
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