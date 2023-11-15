خالد بن محمد بن زايد: الإمارات حريصة على تبني الحلول المبتكرة في قطاع الطيران

أبوظبي (الاتحاد)

اطَّلع سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على أحدث ابتكارات قطاع الطيران التي تعرضها الشركات المحلية والإقليمية والدولية المشاركة في «معرض دبي للطيران» 2023.

وتفقّد سموّه عدداً من أجنحة الشركات المشاركة في المعرض، من ضمنها مجموعة «إيدج» للتكنولوجيا المتقدِّمة، وشركة «سندان» (أول مركز تميُّز إماراتي للطباعة ثلاثية الأبعاد) التابعة لمجلس التوازن الاقتصادي، واطَّلع سموّه على أحدث تقنيات قطاع الطيران وحلول الصناعة الجوية التي تخلق فرصاً اقتصادية جديدة داخل الدولة وخارجها.

وأكّد سموّه، خلال الزيارة، أن «معرض دبي للطيران» يعكس مدى حرص دولة الإمارات وتركيزها الاستراتيجي على تبني الحلول المبتكرة في قطاع الطيران والاستفادة من أحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة لدعم جهود استدامة قطاع الطيران والصناعة الجوية، منوِّهاً سموّه بدور المعرض في تعزيز مكانة الدولة على خريطة الطيران العالمية، وترسيخ موقعها مركزاً رائداً في دعم حلول الابتكار الجوي.

رافق سموّه، خلال الزيارة معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل - أبوظبي.

ابتكارات تكنولوجية

يعرض «معرض دبي للطيران»، في نسخته لهذا العام، أحدث الابتكارات التكنولوجية بمشاركة أكثر من 1400 شركة من 148 بلداً، إضافةً إلى تنظيم عروض جوية، وعرض أكثر من 180 طائرة تجارية وعسكرية، وطائرات خاصة.