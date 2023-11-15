رأس الخيمة.. إطلاق مشروع سكني في جزيرة المرجان

أعلنت شركة "واو ريزورت" وماريوت الدولية عن تعاونهما لإطلاق منتجع فاخر ومشروع سكني متميز في جزيرة المرجان، إحدى الوجهات السياحية والاستثمارية المفضلة في رأس الخيمة وسيتم تطوير المشروع تحت العلامة التجارية "جي دبليو ماريوت.

ومن المقرر افتتاح مشروع "جي دبليو ماريوت ريزورت جزيرة المرجان" و"جي دبليو ماريوت ريزيدنسز جزيرة المرجان" أواخر عام 2026، ليمثل أول ظهور لشركة "واو ريزورت" التي تتخذ من الولايات المتحدة الأميركية مقراً لها، في دولة الإمارات ، حيث تنقل تراثها الممتد لـ 25 عاماً في مجال العقارات إلى إمارة رأس الخيمة، الوجهة السياحية والمعيشية الرائدة في الدولة.

ووقّعت "واو ريزورت" و"ماريوت الدولية" تعاونهما في جزيرة المرجان بحضور كل من المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة "مرجان" وأنور علي أمان وبوبندر ’بروس‘ باتل، الشريكين المؤسسين لـ "واو ريزورت"، وعدد من كبار مسؤولي "ماريوت الدولية".

ويقع مشروع "جي دبليو ماريوت ريزورت جزيرة المرجان" و"جي دبليو ماريوت ريزدنسز جزيرة المرجان" في مشروع التطوير الرئيسي لجزيرة المرجان، حيث سيتم تصميمه ليوفر ملاذاً فاخراً للمسافرين والباحثين عن أرفع مستويات الإقامة الفاخرة في منتجع.

وشهدت إمارة رأس الخيمة، وجزيرة المرجان على وجه الخصوص، طلباً متنامياً وثابتاً على مشاريع التطوير السكنية والسياحية، وهو ما يبشر بفرص مجزية للاستثمار العقاري في الإمارة وقد أدى النمو المستدام في سوق عقارات رأس الخيمة وجاذبية فكرة العيش على الواجهة البحرية إلى استقطاب مزيد من المستثمرين من جميع أنحاء العالم، مما جعل جزيرة المرجان وجهة رئيسية لتحقيق عوائد استثمارية مربحة.