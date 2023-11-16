تنويه من شرطة أبوظبي للسائقين

وجهت شرطة أبوظبي، تنويهاً للسائقين أوضحت فيه عدداً من النصائح الواجب على السائقين اتباعها للقيادة بشكل آمن أثناء هطول الأمطار، وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين..وهي كالتالي:

-تجنب أماكن تجمع مياه الأمطار.

-خفف السرعة.

-أترك مسافة أمان.

-تأكد من نظافة زجاج مركبتك من الداخل.

-تأكد من كفاءة مساحات الزجاج.