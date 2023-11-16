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تنويه من شرطة أبوظبي للسائقين

شعار شرطة أبوظبي
16 نوفمبر 2023 09:26

وجهت شرطة أبوظبي، تنويهاً للسائقين أوضحت فيه عدداً من النصائح الواجب على السائقين اتباعها للقيادة بشكل آمن أثناء هطول الأمطار، وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين..وهي كالتالي:

-تجنب أماكن تجمع مياه الأمطار.

-خفف السرعة.

-أترك مسافة أمان.

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نصائح من شرطة أبوظبي للقيادة الآمنة أثناء هطول الأمطار والتقلبات الجوية

-تأكد من نظافة زجاج مركبتك من الداخل.

-تأكد من كفاءة مساحات الزجاج.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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شرطة أبوظبي
السائقين
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