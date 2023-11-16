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شخبوط بن نهيان يشارك في الاجتماع الافتراضي الوزاري للاتحاد الأفريقي بشأن الأوضاع في السودان

شخبوط بن نهيان
16 نوفمبر 2023 11:24

شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، في الاجتماع الافتراضي الوزاري لمجلس الأمن والسلام للاتحاد الأفريقي، لبحث تطورات الأوضاع في جمهورية السودان.  

ترأس الاجتماع، معالي محمود علي يوسف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جيبوتي، رئيس مجلس السلام والأمن، وبمشاركة معالي الدكتور ورقنه جيبيهو سكرتير عام منظمة الإيغاد، وبانكول أديوي مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن.  

وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع، على موقف دولة الإمارات الثابت المتمثل في ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار كمطلب رئيسي والعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة بين الأطراف المعنية، وضرورة تعزيز الجهود الرامية إلى دعم العملية السياسية وتحقيق التوافق الوطني نحو تشكيل الحكومة، بما يعزز أمن واستقرار السودان ويلبي تطلعات شعبه الشقيق في التنمية والازدهار.  

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وأضاف معاليه أن دولة الإمارات قامت بجهود حثيثة للتخفيف من حدة الظروف الإنسانية الصعبة في السودان، بما في ذلك تخصيص 50 مليون دولار أميركي كمساعدات إغاثية للشعب السوداني الشقيق، وإنشاء جسور جوية وبحرية لتسهيل نقل الإمدادات الطبية والغذائية والإغاثية.  

 وقال معاليه إن دولة الإمارات قامت بافتتاح مستشفى ميداني في جمهورية تشاد، في إطار الدعم الإنساني والإغاثي والطبي المقدم من دولة الإمارات للأشقاء السودانيين المتضررين من الأوضاع الحالية، ودعما لجمهورية تشاد الصديقة للتخفيف من آثار الوضع الإنساني الناتج عن توافد أعداد كبيرة من اللاجئين السودانيين.

 

المصدر: وام
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