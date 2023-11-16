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حملة "لا للكتابة على الجدران" في مدن الظفرة

حملة "لا للكتابة على الجدران" في مدن الظفرة
16 نوفمبر 2023 12:08

 نظم فريق التواجد البلدي في بلدية منطقة الظفرة، حملة لمكافحة ظاهرة الكتابة على الجدران والمرافق العامة في مدن المنطقة.

شارك في الحملة طلاب المدارس ، حيث تم توعيتهم وحثهم على ضرورة المحافظة على مظهر المدينة، وتم إزالة الكتابات المشوه للمظهر العام بمشاركة الطلاب من خلال طلاء الجدران المشوهة، وذلك بهدف غرس قيم المشاركة والتعاون بين المجتمع والبلدية، لتحقيق المصالح المشتركة في إيجاد بيئة صحية وحضارية راقية.

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وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي البيئي وأهمية دور الجميع في المحافظة على المظهر العام، وتشجيع الفئات المستهدفة بالابتعاد عن السلوكيات السلبية، والتشجيع على السلوك الإيجابي من خلال عدد من الأنشطة، إضافة إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والمحافظة على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة.

تأتي الحملة ضمن سلسلة الحملات التوعوية والتفتيشية التي تنظمها البلدية، من أجل الوصول إلى أكبر عدد من الجمهور للتمكن من تعريف أكبر عدد من فئات المجتمع، بأهمية المحافظة على جمال المدن، كما تأتي في إطار الإستراتيجية الرامية إلى اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن المحافظة على المظهر العام.

المصدر: وام
بلدية الظفرة
الظفرة
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