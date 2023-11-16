الجمعة 17 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مشاركة مميزة للكويت في cop28

"كوب 28"
16 نوفمبر 2023 15:38

 تشارك دولة الكويت في الدورة الثامنة والعشرون من مؤتمر «الأمم المتحدة حول تغير المناخ»، الذي يعقد في الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبل..وذلك في إطار التزامها الراسخ تجاه قضايا البيئة وتغير المناخ.

وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود الكويت في مجال مكافحة آثار التغير المناخي، حيث يشارك الصندوق الكويتي للتنمية وعدة جهات حكومية كممثلين للبلاد في هذا الحدث الدولي البارز، بجانب أكثر من 120 قائدًا حكوميًا من مختلف دول العالم.

وتتضمن مشاركة الصندوق في «COP 28» عرضًا لمشاريعه في مجالات الطاقة المتجددة، والمياه، والزراعة المستدامة، من خلال جناح خاص يستعرض الجهود الكويتية في هذه المجالات. كما سيقدم الصندوق عدة محاضرات خلال المؤتمر، تركز على مناقشة سُبل الحد من تأثيرات التغير المناخي.

أخبار ذات صلة
ولي عهد عجمان يستقبل سفيري الكويت وقطر
هانكي كيم خبير الاستدامة الكوري لـ«الاتحاد»: «براكة» نقطة تحول في معالجة تغير المناخ
مؤتمر الأطراف «COP28»
تابع التغطية كاملة

يتناول المؤتمر سنويًا تقييم التقدم في مجال التصدي للتغير المناخي، ويحدد التزامات للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، كما يناقش أزمة الطاقة ومستويات الغازات الحرارية. وفي هذا السياق، يواصل الصندوق الكويتي للتنمية دوره الفعال في دعم المبادرات البيئية على الساحة العالمية، مساهماً بشكل فعّال في تحقيق أهداف رؤية كويت 2035 التي تؤكد على أهمية الاستدامة البيئية.

يؤكد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على أهمية تكاتف الجهود العالمية لمواجهة التحديات البيئية الراهنة والمستقبلية. ويبرز دور «COP 28» كمنصة حيوية لتبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز الحلول المبتكرة لمواجهة التغير المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
كوب 28
إكسبو دبي
الكويت
آخر الأخبار
ممثل السودان يشارك في اجتماع مجلس الأمن الدولي
الأخبار العالمية
السودان يبلغ الأمم المتحدة قرارا جديدا بشأن بعثتها في الخرطوم
اليوم 23:24
الشرطة البريطانية تفتش مسرح الجريمة
الترفيه
اتهام طفلين بقتل شاب في بريطانيا
اليوم 23:07
أطفال سودانيون في طابور للحصول على الغذاء
الأخبار العالمية
تحذير من تأثر مئات آلاف الأطفال السودانيين اللاجئين
اليوم 23:00
أردوغان وشولتس في مؤتمر صحفي عقب مباحثاتهما
الأخبار العالمية
أردوغان يجري مباحثات مع شولتس
اليوم 22:27
الكاتبة البريطانية أنتونيا سوزان بيات
الترفيه
وفاة الروائية البريطانية بيات عن 87 عاماً
اليوم 21:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©