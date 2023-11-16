مشاركة مميزة للكويت في cop28

تشارك دولة الكويت في الدورة الثامنة والعشرون من مؤتمر «الأمم المتحدة حول تغير المناخ»، الذي يعقد في الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبل..وذلك في إطار التزامها الراسخ تجاه قضايا البيئة وتغير المناخ.

وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود الكويت في مجال مكافحة آثار التغير المناخي، حيث يشارك الصندوق الكويتي للتنمية وعدة جهات حكومية كممثلين للبلاد في هذا الحدث الدولي البارز، بجانب أكثر من 120 قائدًا حكوميًا من مختلف دول العالم.

وتتضمن مشاركة الصندوق في «COP 28» عرضًا لمشاريعه في مجالات الطاقة المتجددة، والمياه، والزراعة المستدامة، من خلال جناح خاص يستعرض الجهود الكويتية في هذه المجالات. كما سيقدم الصندوق عدة محاضرات خلال المؤتمر، تركز على مناقشة سُبل الحد من تأثيرات التغير المناخي.

يتناول المؤتمر سنويًا تقييم التقدم في مجال التصدي للتغير المناخي، ويحدد التزامات للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، كما يناقش أزمة الطاقة ومستويات الغازات الحرارية. وفي هذا السياق، يواصل الصندوق الكويتي للتنمية دوره الفعال في دعم المبادرات البيئية على الساحة العالمية، مساهماً بشكل فعّال في تحقيق أهداف رؤية كويت 2035 التي تؤكد على أهمية الاستدامة البيئية.

يؤكد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على أهمية تكاتف الجهود العالمية لمواجهة التحديات البيئية الراهنة والمستقبلية. ويبرز دور «COP 28» كمنصة حيوية لتبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز الحلول المبتكرة لمواجهة التغير المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.