حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير رومانيا

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة اليوم، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، بوغدان أوكتافيان باديكا، سفير جمهورية رومانيا لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه.

وبحث صاحب السمو حاكم رأس الخيمة مع السفير، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات المتميزة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية رومانيا في شتى من المجالات.

من جانبه، عبر بوغدان أوكتافيان باديكا، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بمتانة العلاقات التي تربط البلدين الصديقين على مختلف الصعد.