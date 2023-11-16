"أبوظبي للإعلام" توقع اتفاقية تعاون مع "روتس" ضمن فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام

وقعت شبكة أبوظبي للإعلام، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اتفاقية تعاون مع شركة "روتس" (Roots)، لتحديد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين على صعيد انتاج مجموعة من الأعمال الدرامية والبرامج المتنوعة وفق أعلى معايير الإنتاج التلفزيوني العالمية، بما ينسجم مع الرؤية والاستراتيجية الجديدة للشبكة والرامية إلى تطوير المحتوى الإعلامي للقنوات التابعة لها.

جاء ذلك على هامش مشاركة شبكة أبوظبي للإعلام في فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام، الذي تستضيفه إمارة أبوظبي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر الجاري بمركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور راشد حميد القبيسي الرئيس التنفيذي لشبكة أبوظبي للإعلام، وعيسى سيف المزروعي الرئيس التنفيذي لمركز المحتوى وعبد الرحيم النعيمي الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال والمتحدث الرسمي بإسم الشبكة، وياسر حارب الرئيس التنفيذي لشركة روتس للإنتاج.

وتؤكد شبكة أبوظبي للإعلام من خلال هذه الاتفاقية على دعمها للإنتاج المحلي للمحتوى من الأعمال الدرامية والبرامج الترفيهية، وتحقيق التزاماتها على صعيد دعم الشركات الوطنية وتطورها وبخاصة في المجال الإعلامي والإنتاج الفني والإبداعي، إذ سيتعاون الجانبان بموجب المذكرة على إنتاج مجموعة من المسلسلات والدرامية والبرامج المتنوعة التي تجمع بين التثقيف والتوعية والترفيه، وتقدم محتوى غنيا وهادفا ومنوّعا يناسب أذواق وتطلعات مختلف فئات المجتمع بأسلوب مبتكر وتفاعلي.

وقال راشد حميد القبيسي الرئيس التنفيذي لشبكة أبوظبي للإعلام: تحرص شبكة أبوظبي للإعلام على ترسيخ ريادتها في مجال صناعة المحتوى، من خلال تقديم محتوى تفاعلي وترفيهي وتثقيفي هادف وفق أعلى المستويات الفنية التي تلبي تطلعات الجمهور المحلي والعربي، وتأتي اتفاقية الشبكة مع شركة "روتس" (Roots) بما يتماشى مع هذا الحرص، حيث سنعمل على إنتاج محتوى نوعي يرقى لمكانة الشبكة بين المؤسسات الإعلامية الوطنية والإقليمية والعالمية ويرقى لتطلعات وتفضيلات الجمهور بمختلف الشرائح والفئات المجتمعية.

وأضاف: نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى الوفاء بالتزام شبكة أبوظبي للإعلام في دعم الإنتاج المحلي الذي تشرف على تطويره الشركات الإماراتية، إلى جانب دعم هذه الشركات على صعيد إنتاج المحتوى بالاستناد إلى خبرات شبكة أبوظبي للإعلام الريادية التي تمتد لعقودٍ عدة، فضلاً عن تطوير الكفاءات الوطنية في القطاع الإعلامي بشكلٍ عام وفي الإنتاج الإبداعي بشكلٍ خاص، بما يُسهم في دفع عجلة تطور القطاع عبر كافة المستويات.

من جانبه قال ياسر حارب، الرئيس التنفيذي لشركة روتس للإنتاج، إن شركة روتس للإنتاج قدّمت مجموعة من البرامج المعرفية على قنوات شبكة أبوظبي للإعلام، وتستمر في إنتاج باقة من المسلسلات الدرامية التي تتميز بطرح قصص إماراتية جديدة، وأهمها ما سيتم إنتاجه في رمضان القادم، من بعض الأعمال تعد الأضخم إنتاجياً في تاريخ الدراما الإماراتية، حيث تتميز الانتاجات بصورة فنية مغايرة عن جميع ما سبق، ووجوهٍ إماراتية شابة سترسم الملامح الجديدة للدراما في دولة الإمارات.

وأضاف حارب: أن العامل المُشتَرك في الأعمال التي نتشرف بتنفيذها لصالح شبكة أبوظبي للإعلام هو حضور الثقافة المحلية، وهُويّة المُدن الإماراتية الجميلة التي نفتقد رؤيتها على الشاشة، ولكن بتقنيات عالمية تتناسب مع مكانة دولة الإمارات، وهذا لم يكن لولا إيمان الشبكة ودعمها اللا محدود لأبناء وبنات الوطن، ليرووا حكاياتهم بأنفسهم؛ نستطيع أن نقول اليوم إن شبكة أبوظبي للإعلام سُتفاجِئ الجميع في رمضان المقبل إن شاء الله.

يشار إلى أن مشاركة شبكة أبوظبي للإعلام في الكونغرس العالمي للإعلام تأتي بهدف تسليط الضوء على استراتيجيتها الجديدة كمنظومة إعلامية متكاملة وموحّدة تعكس قيم الهوية الوطنية من خلال إثراء المعرفة المجتمعية عبر منصاتها المرئية والمسموعة والمقروءة والرقمية، لتسلط الضوء على دورها الحيوي في تعزيز أداء القطاع الإعلامي في دولة الإمارات من خلال توظيف أفضل التقنيات، ومواكبة أحدث التوجهات لإنتاج وتقديم محتوى مبتكر ومتميز في مختلف المجالات الإخبارية والترفيهية والرياضية والثقافية.