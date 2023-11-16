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انخفاض درجات الحرارة غداً

أبوظبي
16 نوفمبر 2023 18:14

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، تتخلله بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة، مع انخفاض في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، حركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 55 كم/س.
 الموج في الخليج العربي متوسط يضطرب أحياناً مع السحب. يحدث المد الأول عند الساعة 14:25 والمد الثاني عند الساعة 04:59 والجزر الأول عند الساعة 07:58 والجزرالثاني عند الساعة 22:01.في بحر عمان، الموج متوسط يضطرب أحياناً مع السحب. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:09 والجزر الأول عند الساعة 17:59 والجزر الثاني عند الساعة 07:04.

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المصدر: وام
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