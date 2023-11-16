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خالد بن محمد بن زايد يشهد جانباً من فعاليات «معرض دبي للطيران»

خالد بن محمد بن زايد يشهد جانباً من فعاليات «معرض دبي للطيران»
16 نوفمبر 2023 18:31

شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جانباً من فعاليات اليوم الرابع من «معرض دبي للطيران» 2023.

وذكر مكتب أبوظبي الإعلامي، في موقعه الإلكتروني "تفقّد سموّه عدداً من أجنحة الشركات المحلية والدولية المشاركة في الدورة الثامنة عشرة من المعرض، من ضمنها الاتحاد للطيران وطيران الإمارات، وصندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية، وشركة «داسو» الفرنسية للطيران، والشركة الروسية لصناعة الطائرات المروحية".

ونوّه سموّه، خلال الزيارة، بالنمو الذي شهده «معرض دبي للطيران» وتوسيع نطاق فعالياته وأنشطته عبر دوراته المتعاقبة، متمثلاً بزيادة حجم مشاركة الشركات الوطنية والإقليمية والدولية، وتنوُّع الحلول المبتكرة في قطاع الطيران المدني والصناعة الدفاعية، ما يسهم في تشكيل ملامح مستقبل قطاع الطيران العالمي.

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ذياب بن محمد بن زايد يزور معرض دبي للطيران 2023

رافق سموّه، خلال الزيارة، سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، ومعالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل.

يعرض «معرض دبي للطيران»، في نسخته لهذا العام، أحدث الابتكارات التكنولوجية بمشاركة أكثر من 1,400 شركة من 148 بلداً، إضافةً إلى تنظيم عروض جوية، وعرض أكثر من 180 طائرة تجارية وعسكرية وطائرات خاصة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
خالد بن محمد بن زايد
معرض دبي للطيران
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