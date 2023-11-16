مَحْميَّات العاصمة.. طبيعة استثنائية

أبوظبي (الاتحاد)

أربعة آلاف وخمسمئة طائر فلامنجو في الوثبة.

ألفا بقرة بحر تستوطن مروح والياسات.

ألفٌ وسبعمئة كثيب أحفوري تزين الصحراء.

ثلاثمئة وخمسون ألف مستعمرة مرجانية في قاع الخليج.

وموائل فريدةٌ للمها العربي والسلاحف الخضراء والحبارى.

تزخر بها أربع عشرة محمية برية وست محميات بحرية في إمارة أبوظبي.

وفي محميات العاصمة تفتح الطبيعية ذراعيها لعشاق الجمال الفطري..

وتبوح بأسرارها في سردية استثنائية تعكف هيئة البيئة أبوظبي على جعلها أنشودة خالدة للتنوع..

هنا في محميات أبوظبي

جهودٌ متواصلةٌ لحفظ حقوق الأجيال القادمة في الموارد والجمال وجودة الحياة

وبرامج فاعلةٌ للرصد والتفتيش والحماية والتطوير وتدريب الكوادر المواطنة

وخطط ذكية توظف الذكاء الاصطناعي بطائراته المسيرة وكاميراته الرقمية لمراقبة الأنواع وجمع المعلومات بهدف ترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للاستدامة،

والحفاظ على صدارتها الإقليمية ومركزها العاشر عالمياً في مؤشر المحميات الطبيعية.