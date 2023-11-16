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ولي عهد أبوظبي يحضر حفل زفاف جماعي في مجلس البطين

ولي عهد أبوظبي يحضر حفل زفاف جماعي في مجلس البطين
16 نوفمبر 2023 20:19

حضر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفل استقبال أُقيمَ في مجلس البطين في أبوظبي بمناسبة زفاف 41 عريساً من أبناء المنطقة.

وأوضح مكتب أبوظبي الإعلامي، على موقعه الإلكتروني «حضر حفل الاستقبال، الذي نظَّمته مجالس أبوظبي بديوان الرئاسة، سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي العهد، وعددٌ من كبار المسؤولين وأقارب العرسان وجمعٌ من المدعوّين».

وأعرب سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عن خالص تهانيه للعرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة، مشيراً سموّه إلى دور الأعراس الجماعية في دعم شباب الوطن، وتعزيز الترابط الاجتماعي والاستقرار الأسري.

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يُذكر أن العرس الجماعي ضم عدداً من أصحاب الهمم في إطار التعاون مع منصة «مبروك ما دبّرت» الخاصة بأصحاب الهمم التي أطلقتها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لدمجهم في المجتمع وإشراكهم في مختلف فعالياته ومناسباته.

من جانبهم، أعرب ذوو العرسان عن سعادتهم وفرحتهم بمشاركة سموّ ولي عهد أبوظبي والشيوخ مناسبتهم العزيزة.
وتخلَّلت الحفل أهازيج تراثية وعروض الفنون الشعبية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
خالد بن محمد بن زايد
زفاف جماعي
مجلس البطين
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