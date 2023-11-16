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متطوعو «ساند» يعززون قدراتهم في سنغافورة

متطوعو «ساند» يعززون قدراتهم في سنغافورة
17 نوفمبر 2023 01:36

أبوظبي (الاتحاد)

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سعياً لتبادل الخبرات والمهارات وتعزيز القدرات في الاستجابة لحالات الطوارئ، زار وفد من برنامج «ساند» التطوعي للاستجابة في حالات الطوارئ والتابع لمؤسسة الإمارات، سنغافورة في إطار التعاون مع قوة الدفاع المدني السنغافورية.
وساهمت المبادرة في تحفيز متطوعي «ساند»، وتمكينهم من بناء علاقات قوية مع أهم الجهات المميزة في القطاع على مستوى العالم. وقال محمد الحوسني، مدير البرامج في مؤسسة الإمارات: «تأتي زيارة سنغافورة، في ظل مشهد عالمي دائم التغير، يُعتبرُ فيه تبادل الخبرات أمراً بالغ الأهمية للبقاء على اطلاع بأحدث ممارسات الاستجابة لحالات الطوارئ، وشراكتنا مع سنغافورة تجسد التزامنا بالتعاون الدولي لتحقيق الأمن والسلامة».

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