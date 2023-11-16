خريجة «نيويورك أبوظبي» تفوز بمنحة رودس

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت جامعة نيويورك أبوظبي عن اختيار الخريجة تاتيانا حوحو للحصول على أحد مقعدي منحة رودس لعام 2023، لتصبح الأولى من منطقة سوريا والأردن ولبنان وفلسطين التي تحصل على المنحة. والمنحة جائزة دولية مرموقة تتيح للطلاب المتميزين متابعة دراستهم العليا في جامعة أوكسفورد البريطانية.. ونجح طلاب جامعة نيويورك أبوظبي في الحصول على 19 مقعداً في المنحة خلال العقد الأخير.. وتعمل تاتيانا، لبنانية الأصل، باحثة مساعدة في مختبر مجذوب بالجامعة، وهي ثالث خريجي الجامعة من غير مواطني الإمارات الذين حصلوا على المنحة، وتسعى للحصول على درجة الدكتوراه في الطب السريري، وقالت تاتيانا حوحو: «الحصول على المنحة يعزز عملي في أبحاث السرطان، ويساعدني على تطوير أبحاثي».